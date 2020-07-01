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محافظات

بعد تركها مستشفى العجمي.. وكيل صحة الإسكندرية يهنئ الدكتورة ميرفت السيد على منصبها الجديد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:13 م
الدكتورة ميرفت السيد
الدكتورة ميرفت السيد
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أحمد بسيوني

تقدم الدكتور خالد جمال عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بالتهنئة للدكتورة ميرفت السيد، على ثقة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد وتكليفها وكيلة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للشئون العلاجية.

وأشاد عبدالغني بجهود الدكتورة ميرفت السيد في مستشفى العجمي، حيث واصلت العمل لمدة تقرب من 120 يومًا في خدمة مصابي كورونا.

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الدكتورة ميرفت السيد حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الإسكندرية سنة 2007 وماجستير الطوارئ من جامعة الإسكندرية سنة 2014 وماجستير الجودة من جامعة الإسكندرية سنة 2018.

تدرجت وكيلة المديرية الجديدة فى الوظائف الفنية والإدارية، فكانت أخصائي ورئيس قسم الطوارئ بمستشفى رأس التين العام، ثم مديرة إدارة الامراض غير المعدية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومديرة المكتب الفني لوكيل الوزارة، وتوجت عملها بتوليها مديرة لمستشفى العجمي المركزي النموذجي الذى تحول إلى ثاني مستشفيات العزل بمصر عقب توليها إدارته بأسابيع .

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