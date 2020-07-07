يمارس كل مهامه.. الكنيسة الأرثوذكسية: البابا تواضروس بخير وبصحة جيدة.. فيديو

قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بخير وفي اتم صحة .





وأضاف بولس حليم في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، أن البابا تواضروس يمارس كل مهامه بكامل تفاصيلها.





وتابع بولس حليم:" نظرا لعدم تواجد المصلين داخل الكنيسة وعدم إجراء لقاءات داخل الكنيسة بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي، قام البابا تواضروس بتصوير تسجيلات يومية على السوشيال ميديا".





واكمل حليم:" البابا تواضروس ينصح المصلين بالصلاة من اجل قطاع معين مثل الأطقم الطبية والمسؤولين".



