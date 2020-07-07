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يمارس كل مهامه.. الكنيسة الأرثوذكسية: البابا تواضروس بخير وبصحة جيدة.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:22 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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هاني حسين
قال  القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بخير وفي اتم صحة .

وأضاف بولس حليم في مداخلة هاتفية في  برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، أن البابا تواضروس  يمارس كل مهامه بكامل تفاصيلها.

وتابع بولس حليم:"   نظرا لعدم تواجد المصلين داخل الكنيسة وعدم إجراء لقاءات داخل الكنيسة بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي، قام البابا تواضروس بتصوير تسجيلات يومية على السوشيال ميديا".

واكمل حليم:"  البابا تواضروس ينصح المصلين بالصلاة من اجل  قطاع معين مثل الأطقم الطبية  والمسؤولين".

واضاف:"  البابا تواضروس يدعو الأقباط والشعب للصلاة من اجل قطاعات مختلفة ويطلب الصلوات بشكل يومي وهو في تواصل مع الجميع ".
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