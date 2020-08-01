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أخبار البلد

مطرانية سمالوط تعلن فتح الزيارة لكاتدرائية شهداء الإيمان في قرية العور

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:55 م
كاتدرائية شهداء الإيمان
كاتدرائية شهداء الإيمان بمدينة سمالوط
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سامح سلام
أعلنت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس عن فتح باب الزيارة أمام جموع الشعب لكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور (شهداء مصر بليبيا).

ويوجد بكاتدرائية شهداء الإيمان مزار كبير يحوي رفات الشهداء بالإضافة إلي متحف مكشوف به ملابسهم ومتعلقاتهم التي كانت معهم أثناء الاستشهاد، علاوة على بانوراما مرئية توثق لحظة الإستشهاد وتحكي رحلة العثور على رفاتهم حتى وصولها إلى الكاتدرائية.

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كما يوجد بالكاتدرائية ذاتها النصب التذكاري الرائع الذي يجسد وضع الصلاة والإستشهاد بينما السيد المسيح يحتضنهم مرحبًا وفرحآ بهم.، ويوجد مكان مجهز لإستقبال الرحلات والمؤتمرات سواء اليومية أو لعدة أيام حيث يوجد مبيت يسع لـ100 فرد بإقامة كاملة ومريحة.

وأهابت المطرانية  بأبنائها الزائرين الإهتمام الجاد بالإجراءات الاحترازية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، كما ترجو عدم حضور من يجد عليه أي أعراض مرضية ( إرتفاع درجة الحرارة أو سعال أو أي أعراض تنفسية) حماية ووقاية للجميع.

وترأس صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط اليوم اجتماع الآباء الكهنة الشهري بعد انقطاع دام خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والذي كان على أثره تعليق كافة القداسات والإجتماعات والصلوات الكنسية

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