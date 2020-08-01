احجز كنيستك بـ أبليكيشين... كيف غيرت كورونا نظام الكنائس فى مصر؟

فرضت جائحة كورونا التى يشهدها العالم مجموعة من الإجراءات على كافة مظاهر الحياة وفي مختلف التعاملات والتجمعات، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية كانت من أولى المؤسسات التى أعلنت توقف الصلوات وكافة الأنشطة الروحية والاجتماعية بها منذ 21 مارس الماضى.









وقبل الإعلان عن قرار الفتح الدريجي للكنائس اعتبارا من بعد غد الاثنين، واتخذت مختلف الايبارشيات و الكنائس كافة التدابير والإجراءات التي تضمن الوقاية من انتشار الفيروس، أهم هذه الإجراءات هى كيفية تنظيم حضور القداسات وتجنب أى زحام متوقع بعد الإغلاق الذى استمر أكثر من 4 أشهر.

















الطريقة الأشهر التي اتبعتها غالبية الكنائس في مختلف الايبارشيات هى فكرة الاعتماد على الاستمارة، حيث يقوم الشخص باستلام استمارة من الكنيسة التابع لها ويقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالأسرة، وهو ما أكده القمص بيشوى جورج راعى كنيسة مارجرجس بمنشية الصدر إن الكنيسة أعدت استمارة لتسهيل حضور القداسات، وهى تحتوى على بيانات تخص كل أسرة وهى متواجدة يوميا أمام باب الكنيسة من العاشرة صباحا حتى الثانية من بعد الظهر، وأن هذه الاستمارة تحتوي على البيانات الكاملة الخاصة بالأسرة.









وأضاف أنه من الضرورى الاهتمام بملء الاستمارة من أجل تنظيم حضور الناس للقداسات، وبدونها لن يستطيع أحد حضور القداسات ، وأنه سيتم تسليمها على بوابة الكنيسة في ظرف مغلق من أجل خصوصية البيانات الخاصة بالأسرة.









الأمر نفسه حدث في مختلف الكنائس، حيث يتم تجميع البيانات على أن يقوم أحد الخدام التابعين للكنيسة او الإيبارشية المسجل فيها الشخص بالاتصال بالأسرة وإخبارها بموعد حضور القداس، على أن يقوم أفراد التنظيم يوم القداس بالتأكيد من وجود أسم الشخص وأسرته ضمن كشوف المسموح لهم بالحضور، ويتبع ذلك الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتى من أهمها ارتداء الكمامات واستخدام زجاجة المياه الخاصة بكل فرد وكذلك أغطية الرأس بالنسبة للسيدات، ولفائف اليد أيضا المستخدمة في التناول.













عدد آخر من الكنائس أعلن أنه يمكن الحجز لحضور القداسات من خلال الاتصال التليفوني بسكرتارية الكنيسة، وهو ما سبق وأعلنه نيافة الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد، عندما أعلن إجراءات حضور القداس بكنيسة السيدة العذراء مريم بمهمشة بالشرابية، حيث أوضح ضرورة الحجز المسبق للقداس عن طريق التليفون الخاص بسكرتارية الكنيسة.، على أن يكون الحضور للكنيسة قبل القداس بوقت كافى للتعقيم مع ارتداء الكمامة، واصطحاب زجاجة مياه ولفافة و خولاجي وغطاء رأس بالنسبة للسيدات.













كذلك شدد الأنبا مارتيروس على أن الإجراءات الاحترازية تتضمن الالتزام بالمقاعد المخصصة داخل الكنيسة حسب الرقم المستلم على الباب، وعدم تحرك الأطفال حرصا على سلامتهم، مع عدم تبادل الأدوات الشخصية مثل زجاجة الماء والخولاجى وغيرها، مع التباعد فى صف المناولة حسب العلامات الارشادية، وشملت التعليمات أيضا ضرورة عدم الاستغناء نهائيا عن الكمامة داخل القداس، مع عدم التحدث مع الأب الكاهن أثناء المناولة نهائيا، والانصراف من الكنيسة فور التناول لعدم التزاحم بمخارج الكنيسة.













فيما اتبعت مجموعة أخرى من الكنائس طريقة التسجيل الكترونيا من خلال رابط مخصص لتسجيل الأفراد "ابلكيشن" يتم من خلاله التواصل بين الكنيسة وأبنائها لتحديد الموعد الخاص بحضور القداسات، كما حدث في إيبارشية المعادى وكذلك كنائس إيبارشية سوهاج وعدد من كنائس شبرا.

ويتم من خلال "الابلكيشن" ملء البيانات ومن ثم تقوم الكنيسة بتحديد الأعداد المسموح لها بحضور القداس والتواصل مع الحاضرين والتأكيد عليهم بالموعد المقرر، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





