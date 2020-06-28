بعد إعلانها عودة القداسات.. مواعيد وضوابط حضور قداسات مطرانية الأقباط بأسيوط

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط وساحل سليم والبداري عن بدء إقامة القداسات الإلهية بجميع كنائس الايبارشية من صباح غدا الاثنين ماعدا يومي الجمعة والأحد وذلك في ضوء قرارات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس التي اجتمعت بالأمس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني .





وقالت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط وساحل سليم والبداري في بيان لها مساء اليوم الأحد انه اجتمع اليوم الأنبا يوأنس مطران أسقف أسيوط وتوابعها مع الأباء في ضوء قرارات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بان يكون كل أسقف القرار في عودة القداسات أو التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا .

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وأشار البيان اجتماع اليوم أوصى بإقامة القداسات الإلهية بجميع كنائس الايبارشية طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والأحد على أن يكون إجمالي عدد المصلين 25 فردا بما فيهم الأب الكاهن وذلك مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .





وأضاف البيان أن الاجتماع أوصى بخصوص كنائس مدينة أسيوط بان يقام4 قداسات بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل من الساعة 6 صباحا حتى 7:45 صباحا ، كما يقام قداسين بكنيسة مارجرجس الأول من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 7:30 صباحا بينما يقام القداس الثاني من الساعة 7:45 صباحا حتى الساعة 9 صباحا .





كما يقام 3 قداسات بكنيسة مارمرقص من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 7:45 صباحا ، كما يقام قداسين بكنيسة الشهيد ابادير وكنيسة السمانين من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 7:45 صباحا ، ويقام قداس واحد في باقي الكنائس من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 7:45 صباحا ، كما يقام قداس يوم السبت بكنيسة القيامة واخر يوم الثلاثاء من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 7:45 صباحا .





ووضعت مطرانية الاقباط الأرثوذكس بأسيوط وساحل سليم والبداري ضوابط لطرق دعوة شعب الكنيسة للصلاة ومنها قيام كل كاهن مع الخدام والخادمات المسئولين عن الافتقاد بالمنطقة بالتواصل مع شعب المنطقة بالترتيب الجغرافي وبنظام شديد عن طريق الاتصال بهم تليفونيا للتاكد من مدى جاهزيتهم للصلاة عن طريق ارسال رساله لهم على التليفونات ويقوم شباب الكشافة بالكنائس بمراجعة الرسالة قبل دخول الكنيسة او باي طريقة أخرى يتفق عليها حسب ظروف كل منطقة















