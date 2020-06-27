إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط: بدء إقامة القداسات بالكنائس من الإثنين المقبل

أعلنت إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط عن بدء إقامت القداسات اليومية بجميع كنائس الإيبارشية بعد غدا الاثنين .





وقال بيان صادر اليوم السبت من ايبارشية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط إن الأنبا يوأنس مطران الأرثوذكس بأسيوط أكد ان القرار يأتي في ضوء قرارات لجنة المجمع المقدس والتي انعقدت اليوم السبت برئاسة البابا تواضروس الثاني بتكليف الاساقفه ومجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي واتخاذ القرار في عقد القداسات أو تعليقها أسبوعين.





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وأشار بيان إيبارشية أسيوط إلى عقد قداسات يومية ما عدا يومي الجمعة والأحد على أن يكون عدد حضور القداس 25 فردا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية .





ونوهت الإيبارشية في البيان إلى أنها سوف تعلن لاحقا عن تفاصيل الإجراءات التي سوف تتخذها ضمن الإجراءات الاحترازية لحضور القداسات بمختلف كنائس الابيارشية.