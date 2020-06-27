AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط: بدء إقامة القداسات بالكنائس من الإثنين المقبل

السبت 27/يونيو/2020 - 06:32 م
بيان إيبارشية الأقباط
بيان إيبارشية الأقباط الأرثوذكس
Advertisements
إيهاب عمر
أعلنت إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط عن بدء إقامت القداسات اليومية بجميع كنائس الإيبارشية بعد غدا الاثنين .

وقال بيان صادر اليوم السبت من ايبارشية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط إن الأنبا يوأنس مطران الأرثوذكس بأسيوط أكد ان القرار يأتي في ضوء قرارات لجنة المجمع المقدس والتي انعقدت اليوم السبت برئاسة البابا تواضروس الثاني بتكليف الاساقفه ومجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي واتخاذ القرار في عقد القداسات أو تعليقها أسبوعين.

اقرأ أيضا :

وأشار بيان إيبارشية أسيوط إلى عقد قداسات يومية ما عدا يومي الجمعة والأحد على أن يكون عدد حضور القداس 25 فردا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية .

ونوهت الإيبارشية في البيان إلى أنها سوف تعلن لاحقا عن تفاصيل الإجراءات التي سوف تتخذها ضمن الإجراءات الاحترازية لحضور القداسات بمختلف كنائس الابيارشية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. الكنيسة تعلن تأجيل الاحتفال السنوى بعيد الشهيد مارجرجس بكفر الدوار

لمواجهة كورونا.. أسقف المنيا يمنع الكهنة من المشاركة في مواكب العزاء

بسبب الامتحانات .. قداس استثنائي لطلاب الثانوية العامة والدبلومات في كنائس الفيوم

مسافة متر ونصف وحضور 25٪.. الكاثوليكية تعلن إجراءات افتتاح الكنائس السبت

الأقباط في انتظار «سبت نور جديد».. الأرثوذكسية تتجه لفتح كنائس المحافظات الأقل تضررا من كورونا.. الكاثوليكية تغير طقس التناول مؤقتا.. والإنجيلية تجتمع غدا

«الكاثوليكية» تنشر فيديو توضيحيا لكيفية التعامل داخل الكنيسة وطريقة التناول

ترشيحاتنا

احذر.. وسيلة تنقل إليك عدوى كورونا بسهولة.. تفاصيل

بملابس بدوية.. نسرين طافش بإطلالة مختلفة تخطف الأنظار.. شاهد

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة ملكة جمال مصر فى عقد قرانها

بتهم تتعلق بممارسة الجنس مع الأطفال.. حبس مستشار سابق غير رسمي لـ ترامب

إخلاء سبيل 5 متهمين في إعادة محاكمة بديع وآخرين بـ «اقتحام قسم العرب»

السيسى يتفقد مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة 4000 سرير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية جريئة.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

إقبال على مقاهي وكافيهات وسط البلد مع الالتزام بالوقاية.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول القدر الكافى من الحديد فى اليوم؟