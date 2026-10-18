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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تشييع جثامين 75 شهيدًا في غزة.. و8 آلاف جثمان لا تزال تحت الأنقاض

تشييع جثامين 75 شهيدًا في غزة.. و8 آلاف جثمان لا تزال تحت الأنقاض
تشييع جثامين 75 شهيدًا في غزة.. و8 آلاف جثمان لا تزال تحت الأنقاض
فرناس حفظي

شيّع فلسطينيون، اليوم الأحد، جثامين 75 شهيدًا انتُشلت من تحت أنقاض المباني المدمرة في حي الدرج بمدينة غزة، في ظل استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين الذين لا تزال جثامينهم مدفونة تحت الركام، وسط نقص حاد في المعدات اللازمة لانتشالهم.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، نقلًا عن مصادر طبية، أن نحو 8 آلاف جثمان لا تزال تحت أنقاض المباني المدمرة في مختلف أنحاء قطاع غزة، بسبب عدم توافر المعدات والإمكانات الضرورية لعمليات الانتشال.

ووفقًا للمصادر الطبية، ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 74 ألفًا و475 شهيدًا، و175 ألفًا و517 مصابًا.

وأضافت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 شهداء، بينهم 6 شهداء جدد، إلى جانب 25 مصابًا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي إلى 1517 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 5400، ووصل إجمالي حالات انتشال الجثامين إلى 839 حالة.

وأكدت المصادر أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

جثامين 75 شهيدًا حي الدرج مدينة غزة ضحايا الحرب الإسرائيلية غزة

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