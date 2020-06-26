باستثناء 4 فئات.. استمرار تخفيض العاملين بجامعة أسيوط لمنع انتشار فيروس كورونا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن مد العمل بنظام تخفيض أعداد العاملين المتواجدين بمختلف القطاعات التعليمية والإدارية بالجامعة وفق القواعد والضوابط المعلن عنها سابقًا وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، والتى تصل إلى تواجد ٢٠% فقط من العدد الإجمالي فى بعض الإدارات ، واستمرار مد العمل بهذا القرار لحين صدور إشعار ٱخر.





اقرأ أيضا :





























وقال الدكتور طارق الجمال أن ذلك القرار يأتي ضمن إجراءات الجامعة الاحترازية لمنع التكدس بمكاتب وإدارات الجامعة من أجل منع انتشار العدوى بكوفيد 19 وتوفير بيئة صحية ٱمنة وصحية للمتواجدين بها.





وكشف رئيس جامعة أسيوط عن وجود بعض الفئات المستثناة من قرار تخفيض العمالة والمتضمن استثناء العاملين بإدارتي شئون طلاب مركزية والدراسات العليا وفروعهما بمختلف الكليات وكذلك القائمين على العمل فى قطاعات المدن الجامعية والتغذية ، وكذلك جميع العاملين المعلن عن تكليفهم بأعمال الملاحظة والمراقبة على امتحانات الفصل الدراسي الثاني و الذي لا يجوز لهم الاعتذار أو الرفض عن أعمال المراقبة المقررة لهم إلا عن طريق تقرير طبى من القوميسيون الطبى أو المستشفى الجامعى أو أى مستشفى حكومى يفيد عدم قدرة الموظف عن المراقبة لعذر طبى يقبله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.







