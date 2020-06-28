محافظ أسيوط: استمرار حملات التطهير ومتابعة عودة النشاط لعدد من المنشآت الخدمية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات التطهير والتعقيم ومتابعة تنفيذ قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء والخاصة بالتوافق علي عودة النشاط التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين ومنها المطاعم والمقاهي في إطار عدد من المعايير والاشتراطات، فضلا عن فتح المساجد ودور العبادة وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكيد على ارتداء الكمامات في جميع المنشآت ووسائل النقل والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية.









وشدد على تنفيذ تلك القرارات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات، وذلك استكمالًا لخطة المحافظة وسلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.









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ووجه محافظ أسيوط جميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بفتح "المطاعم - المقاهي" المرخصة من وحدات الإدارة المحلية والتي تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً يوميًا ومراعاة تطبيق الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح وفي حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب الرخصة ووقف نشاط المنشأة والسماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وغلق أماكن ألعاب الأطفال وضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا وتوفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة واستمرار الإلتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة والتشديد علي استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم.









كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة شنت صباح اليوم الأحد حملات مكبرة بجميع المراكز والأحياء لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بتخفيف اجراءات الحظر وفتح المطاعم والمقاهي والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات ومنع الشيشة بجميع المقاهى ومنع التجمعات والالتزام بنسبة 25 % ووضع الملصقات واللوحات الارشادية لتوعية المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وعلي رأسها الغلق الفوري ووقف النشاط فضلًا عن متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة في التاسعة مساءً ووقف حركة المواصلات في الثانية عشر في منتصف الليل وحتى الرابعة صباحًا يوميًا.









كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة برئاسة المهندس محمد محمود وكيل الوزارة حملات مكثفة لتطهير مراكز الشباب والأندية والصالات الرياضية التابعة لها استعدادا لتشغيل النشاط الرياضي بها وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية كما تم المشاركة في تطهير بعض دور العبادة من مساجد وكنائس بمختلف قرى ومراكز المحافظة.









وشدد المحافظ على ان يتم قياس درجات الحرارة لجميع العاملين بمختلف المنشأت يوميًا وإخطار وزارة الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم اكتشافها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان وإلتزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل وتقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أى وسيلة أخرى وتوفير أجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة وتطبيق قواعد التباعد الإجتماعي.









كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق " صحة مصر " .







