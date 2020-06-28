محافظ أسيوط يبحث سبل إعادة تشغيل مصنع أسمنت التعمير وزيادة الاستثمارات

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اجتماع تذليل العقبات لإعادة تشغيل مصنع اسمنت التعمير وفقا للإجراءات القانونية وبحث سبل تعظيم استثمارات الشركة بالمحافظة وزيادة فرص العمل لأبناء المحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية تفعيلا لخطة الدولة لدعم الكيانات الاقتصادية و المشروعات المتعثرة وتمكينها من استعادة نشاطها لزيادة عجلة الإنتاج.





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جاء ذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والمهندس سمير صبري العضو المنتدب لشركة صناعة مواد البناء " أسمنت التعمير " وخلاف توفيق مدير الشئون القانونية بالمحافظة وسراج مصطفى مدير عام الحسابات ومحمد سعد مشرف عام تفتيش المحاجر ومديحه عبد الله مدير عام الشئون المالية بالمحافظة ومدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وولاء محمد صلاح الدين مدير وحدة متابعة تحصيل الإيرادات بالمحافظة وسيد عبد العزيز محامى الشركة .





واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – الموقف الحالي للشركة بالمحافظة وأسباب توقف إنتاج المصنع وتعثره عن سداد المستحقات المالية والمتأخرات وتم خلاله استعراض الحلول والمقترحات القانونية لحفظ حق الدولة وإعادة تشغيل المصنع .





وأعلن المحافظ عن تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات لجذب استثمارات جديدة بالمحافظة وزيادة استثمارات الشركات العاملة لتحقيق التنمية المستدامة وبحث إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة والمتعثرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والدولة بتنمية الصعيد فضلا عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية في قطاعات التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى أهمية وضع حلول عاجلة لإعادة تشغيل المصنع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.