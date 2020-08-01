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محافظات

لمواجهة كورونا.. توقف تنظيم الرحلات النيلية بأسوان فى عيد الأضحى.. فيديو وصور

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
محافظة أسوان عاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد بالقارة السمراء والتى تمتلك العديد من المقومات الجمالية التى حباها الله عز وجل بها ، مياه عذبة صافية على صفحة نهر النيل الخالد ، ومسطحات خضراء ، بجانب تنوع للمنتج السياحى .

وفى هذا الصدد تستعرض " صدى البلد " فى السطور التالية أبرز هذه الأماكن على صفحة نهر النيل الخالد أو بالحدائق والمتنزهات ، والتى لم تشهد خلال عيد الأضحى المبارك أى مظاهر إحتفالية مثلما كان يحدث فى السنوات الماضية وذلك يأتى فى ظل الإجراءات الإحترازية والوقائية التى يتم إتباعها لمواجهة إنتشار فيروس كورونا .

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ويقول جمال محمود بأننا فى فترة أيام الأعياد خلال السنوات السابقة كان يتم التوجه للمتنزهات والحدائق المختلفة، كما كان يتم تنظيم العديد من الرحلات النيلية لشباب الجامعة والأطفال والأسر والعائلات.

وأوضح بأن هذه الرحلات كانت تشهد تفاعل كبير من الجميع للإستمتاع بالمشاهد والمناظر الخلابة والجميلة سواء بالجزر النيلية أو شلالات المياه أو الهواء النقى النابع من صفاء مياه النيل، كما كان يتم التقاط العديد من الصور التذكارية للإحتفاظ بذكريات هذه الرحلات.

وأضاف بأن عيدى الفطر والاضحى المبارك اختفت فيهم معالم الإحتفال ومظاهره المختلفة وخاصة الرحلات النيلية التى كان يتم فيها الاستعانة باللنشات والمراكب الشراعية فى رحلات نيلية بطول وعرض نهر النيل، ونتمنى بأن تنتهى جائحة كورونا على خير وتعود هذه المظاهر فى الإحتفال بالعيد أو ما بعده مرة أخرى.
لمواجهة كورونا.. توقف تنظيم الرحلات النيلية بأسوان فى عيد الأضحى.. فيديو وصور
لمواجهة كورونا.. توقف تنظيم الرحلات النيلية بأسوان فى عيد الأضحى.. فيديو وصور
لمواجهة كورونا.. توقف تنظيم الرحلات النيلية بأسوان فى عيد الأضحى.. فيديو وصور
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