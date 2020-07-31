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محافظات

فرحة العيد.. تعافي 7 حالات كورونا وخروجها من مستشفى العزل بأسوان

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:35 م
مستشفى اسوان
مستشفى اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
فى أول أيام عيد الأضحى المبارك شهدت محافظة أسوان تعافي 7 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وخروجهم من العزل الصحي بمستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة . 

وجاءت أسماء المتعافين كالتالى سعدية.ا، ومصطفى.غ، ومطاوع.م، ورزق.ن، وهدية.ع، والدسوقى.ر، ومحمد.ع".   

وبالتوازي مع ذلك تم إنهاء العمل فى منتصف يوليو بالحجر الصحى بالمدينة الشبابية بأسوان بعد تعافى العديد من الحالات بعد تلقيهم الرعاية الطبية والعلاجية على مدار 87 يومًا وتم تسليم المبنى لمديرية الشباب والرياضة بعد إجراء أعمال التعقيم اللازمة .

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هذا فيما قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان صباح الخميس الماضى بتكريم أعضاء حملة " معًا ضد كورونا " التطوعية والتى تضم العديد من الشباب والفتيات بمختلف المدن والمراكز بإهدائهم درع المحافظة بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ .

وقد جاء التكريم بمناسبة إنتهاء أعمال وأنشطة الحملة بعد انحسار الوباء وانخفاض أعداد المصابين بشكل كبير وخاصة ممن بالعزل المنزلى لتصبح مستشفيات العزل حاليًا داخل المحافظة قادرة على إستيعاب أعداد المصابين دون الحاجة لدعم مجتمعى ، مثلما شهدت فترة الذروة مساندة كبيرة من مختلف قوى المجتمع الأسوانى سواء كانت جمعيات أو رجال أعمال أو شركات أو نقابات أو أحزاب ، بالإضافة إلى أعضاء الحملة ، فضلًا عن الدور الإنسانى الكبير الذى قدمته الأطقم الطبية من الجيش الأبيض.  
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