فرحة العيد.. تعافي 7 حالات كورونا وخروجها من مستشفى العزل بأسوان

فى أول أيام عيد الأضحى المبارك شهدت محافظة أسوان تعافي 7 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وخروجهم من العزل الصحي بمستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة .





وجاءت أسماء المتعافين كالتالى سعدية.ا، ومصطفى.غ، ومطاوع.م، ورزق.ن، وهدية.ع، والدسوقى.ر، ومحمد.ع".





وبالتوازي مع ذلك تم إنهاء العمل فى منتصف يوليو بالحجر الصحى بالمدينة الشبابية بأسوان بعد تعافى العديد من الحالات بعد تلقيهم الرعاية الطبية والعلاجية على مدار 87 يومًا وتم تسليم المبنى لمديرية الشباب والرياضة بعد إجراء أعمال التعقيم اللازمة .





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هذا فيما قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان صباح الخميس الماضى بتكريم أعضاء حملة " معًا ضد كورونا " التطوعية والتى تضم العديد من الشباب والفتيات بمختلف المدن والمراكز بإهدائهم درع المحافظة بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ .



