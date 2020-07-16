AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعافى 8 حالات جديدة من كورونا وخروجهم من مستشفى أسوان للعزل

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:30 م
مستشفى أسوان للعزل
مستشفى أسوان للعزل
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
شهدت محافظة أسوان مساء الخميس تعافى 8 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وخروجهم من العزل الصحى بمستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة . 

وجاءت أسماء المتعافين كالتالى جلال.ق.م ، ونبيلة.ش.م ، وسعودات.ن.د ، وماهر.ر ، وسيد.ن ، ورمضان.ع ، وعمران.م.ع ، وزينب.ج.م .

وبالتوازى مع ذلك شهد الحجر الصحى بالمدينة الشبابية بأسوان أمس الأول تعافى وخروج آخر حالتين من مصابى فيروس كورونا المستجد لسيدتين وهما أسماء.ع.أ  ، ورانيا.ك.ع.

واقرأ أيضًا:

وكانت قد أنهى الحجر الصحى المخصص داخل المدينة الشبابية بمدينة أسوان أعماله وذلك بعد تعافى آخر حالتين لسيدتين من طاقم التمريض كانا قد أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وسيتم تسليم المبنى لمديرية الشباب والرياضة وعودته مرة أخرى لنشاطه السابق خلال الفترة القادمة بعد إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة .

وكانت محافظة أسوان قد أعلنت يوم الإثنين الماضى تسجيل "صفر" إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خروج 6 حالات جديدة من مستشفيات العزل بأسوان تماثلوا للشفاء

شفاء 7 حالات وخروجهم من مستشفيات العزل بأسوان

بالأسماء.. تعافي 16 حالة جديدة من فيروس كورونا في أسوان

بالأسماء.. تعافى 9 حالات جديدة من مصابى كورونا بأسوان

شفاء 11 حالة جديدة من كورونا في أسوان.. تفاصيل

خلال يوم واحد.. تعافي 24 مصابا بكورونا بمستشفى العزل والمدينة الشبابية للحجر الصحي في أسوان

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لـ الرجل الأخضر مقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي.. أصاب ضابط وأمين شرطة بقطع في الأوتار.. وهتف: الله أكبر

المسماري: كلمات الرئيس السيسي تحولت إلى أفعال على الأرض

بـ آية قرآنية أحمد حسن يهاجم الجزيرة القطرية بسبب سد النهضة

فيديوجراف.. أسعار دراجات وزارة الشباب والرياضة المدعمة

بعد حفل خطوبتها.. 10 إطلالات لـ أمينة خليل جريئة ومثيرة

التين البرشومى.. فوائد لا تعلمها عنه

AdvertisementS

مصطفى الفقي يعلن مفاجأة: سد النهضة مبني على أراض تابعة لـ مملكة مصر

مصر للطيران: إجراء اختبار PCR قبل السفر إلى أبوظبي وبودابست

وفاة ابنة الراحل شفيق نور الدين

المسماري: كلمات الرئيس السيسي تحولت إلى أفعال على الأرض

القصة الكاملة لـ الرجل الأخضر مقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي.. أصاب ضابط وأمين شرطة بقطع في الأوتار.. وهتف: الله أكبر

الخارجية الأمريكية: تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتعد لهجوم على سرت

التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.. وإجازة نصف العام 6 فبراير

الرقابة الإدارية: سقوط مسئولين بالتعليم في القليوبية برشوة ١.٤ مليون جنيه

أمينة خليل وياسمين صبري الأبرز.. الفستان الأبيض اختيار النجمات لحفلات الزفاف المنزلية

متحدث الرئاسة: حفيد عمر المختار كان يجلس إلى يمين الرئيس اليوم

نائب وزير خارجية سابق: الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة محير ومتخبط

كهربا يخرج من حسابات الأهلي إجباريًا.. وفايلر يمنح الفرصة لـ صالح جمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أوج ثقتها وقوتها.. خبيرة لغة جسد تحلل شخصية ميجان ماركل في أحدث ظهور لها

10 صور من فيلم صاحب المقام قبل طرحه في العيد

التين البرشومى.. فوائد لا تعلمها عنه