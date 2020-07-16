تعافى 8 حالات جديدة من كورونا وخروجهم من مستشفى أسوان للعزل

شهدت محافظة أسوان مساء الخميس تعافى 8 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وخروجهم من العزل الصحى بمستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة .





وجاءت أسماء المتعافين كالتالى جلال.ق.م ، ونبيلة.ش.م ، وسعودات.ن.د ، وماهر.ر ، وسيد.ن ، ورمضان.ع ، وعمران.م.ع ، وزينب.ج.م .





وبالتوازى مع ذلك شهد الحجر الصحى بالمدينة الشبابية بأسوان أمس الأول تعافى وخروج آخر حالتين من مصابى فيروس كورونا المستجد لسيدتين وهما أسماء.ع.أ ، ورانيا.ك.ع.





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وكانت قد أنهى الحجر الصحى المخصص داخل المدينة الشبابية بمدينة أسوان أعماله وذلك بعد تعافى آخر حالتين لسيدتين من طاقم التمريض كانا قد أصيبا بفيروس كورونا المستجد.





وسيتم تسليم المبنى لمديرية الشباب والرياضة وعودته مرة أخرى لنشاطه السابق خلال الفترة القادمة بعد إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة .





وكانت محافظة أسوان قد أعلنت يوم الإثنين الماضى تسجيل "صفر" إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



