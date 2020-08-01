الكنيسة تعلن إجراءات الفتح التدريجية اعتبارا من الإثنين المقبل

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إجراءات الفتح التدريجي للكنائس اعتبارا من الاثنين المقبل.





وقالت الكنيسة في بيان لها، نشكر الله كثيرًا للتناقص المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، طبقًا للبيانات اليومية التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين.





وبناءًا عليه تقرر السماح بالفتح الجزئي للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الإكليل والجنازات بدءًا من يوم الاثنين ٣ اغسطس ٢٠٢٠ م ، بما لا يزيد عن فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيان الصادر يوم ٢٧ يونيو ٢٠٢٠.









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ويمكن اقامة القداسات طوال ايّام الاسبوع ما عدا يوم الجمعة ويراعي أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس في المدافن.





ويستمر الفتح تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، في حالة استمرار تناقص أعداد الإصابات.



