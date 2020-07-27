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أخبار البلد

اليوم.. الطائفة الإنجيلية تحسم قرار عودة فتح الكنائس

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
يجتمع ظهر اليوم الاثنين المجلس الملي الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفة الإنجيليةِ بمصر، عبرَ وسائل التواصلِ الإلكتروني، والذي كان من المقرر عقده يوم الخميس ٣٠ يوليو.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع قرار عودة فتح الكنائس في ظل تقرير لجنة فتح الكنائس المشكلة لمتابعة كل الإجراءات الوقائية.

وقرر المجلسُ المليُّ الإنجيليُّ ورؤساء المذاهبِ الإنجيليةِ في السادس من يوليو الجاري، برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، عبرَ وسائلِ التواصلِ الإليكترونيّ، تعليق الصلوات الصلوات حتى نهاية يوليو الجارى.

وأكدت الطائفة التزامها الكامل بقرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق الصلاة الأسبوعية الجماعية يومي الأحد والجمعة وذلك لحين إشعار آخر. 

ونوه البيان الصادر حينها أنه بناءً على عرض توصيات تقرير اللجنة الطبية، والتي تم تشكيلها من رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر، وفي ضوء مناقشة أوضاع انتشار وباء كورونا حتى الآن، قرر أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر استمرار تعليق فتح الكنائس حتى نهاية شهر يوليو الجاري، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام الكامل بكل القرارات السابقة.
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