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أخبار البلد

مطرانية سمالوط تعلن موعد اختبارات القبول بالكلية الإكليريكية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:58 م
نيافة الأنبا بيفنوتيوس
نيافة الأنبا بيفنوتيوس مطران سمالوط
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سامح سلام
أعلنت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس أن اختبار القبول الشفهي والتحريرى للمتقدمين للكلية الاكليريكية القسم النهاري سيكون يوم السبت المقبل في العاشرة صباحا. 

وأضافت مطرانية سمالوط عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الاختبار الشفهى والتحريرى سيعقد في مبنى خدمات مارمرقس بمدينة سمالوط بكنيسة الشهداء.

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ألقي كلمة روحية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، ضمن حلقات "معا بنفس واحدة" والتى تبث على مدار أيام صوم الرسل والذي ينتهى بتذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس في الثاني عشر من يوليو الجارى.

وتأمل البابا تواضروس الثاني في الإصحاح الثالث من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، لافتا إلى أن بولس الرسول كان يكتب هذه الرسالة وهو بروح الصلاة في وضع الركوع، وهو يركز في فكرة "لا تكلوا" في الحياة والجهاد الروحي، والإنسان في هذا السباق يحتاج إلى نمو ومعرفة.

وتابع قائلا، لا تسمح بالفتور والجفاف في الحياة الروحية، وأنه على كل شخص أن يجتهد بروح الصلاة بدون ملل، وأن محبة السيد المسيح تجعل الشخص يجتهد في فهمها وأن يعيشها وأن يتلذذ بها أيضا.
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