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أخبار البلد

30 يونيو آخر موعد للتقديم.. مطرانية سمالوط تعلن بدء قبول طلبات الالتحاق بالكليات الإكليريكية الصباحي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:12 م
نيافة الأنبا بفنوتيوس
نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط
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سامح سلام
أعلنت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس برئاسة نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران الايبراشية عن بدء قبول طلبات الالتحاق بالكليات الاكليريكية الصباحي.

ونوه بيان صادر اليوم عن مطرانية سمالوط إلى أنه يلزم طلبات الالتحاق التقدم بصورة شخصية حديثة، وصورة البطاقة الشخصية، وأصل شهادة المؤهل الجامعى، موضحا أنه من لم يتمكن من الحصول على أصل الشهادة سيقدم إقرارا كتابيا يتعهد فيه بتقديمها قبل استلام التزكية إلى جانب أصل شهادة الموقف من التجنيد، وجواب تزكية من أب الاعتراف في ظرف مغلق.

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وأوضح البيان أنه سيتم تقديم الأوراق وملأ الاستمارة في مكتب الخدمة الاجتماعية بكنيسة مارمرقس وأن آخر موعد للتقديم هو الثلاثاء 30 يونيو 2020، وسوف يتم الاتصال لاحقا لتحديد موعد الامتحان والمقابلة الشخصية.


كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد طالب في كلمة روحية له اليوم بالصلاة من أجل الفقراء والمحتاجين، وأنه في كل زمان يوجد فقراء في العالم كله، ونصلى أيضا من  أجل أى شخص لديه احتياج،  مشيرا إلى أن الفقر عدو شرس، ربما أزمة كورونا التى نتواجد فيها لها تأثير في المجال الاقتصادي وجعلت الكثير من الناس في حالة احتياج.


وأشار إلى أن الكنيسة تصلى من أجل الفقراء ومن أجل أن يسدد الرب احتياجاتهم وأعوانهم ومن أجل أيضا أن يحرك قلوب الناس الذين يقدرون على تقديم المساعدة، منوها ان الانسان مهما عاش لن يأخذ معه شئ، وأن أفضل استثمار هو في الفقراء الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم.

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