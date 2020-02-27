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أخبار البلد

الأنبا بفنوتيوس يترأس الاجتماع الشهري لكهنة إيبارشية سمالوط

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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كتب – سامح سلام
نظمت إيبارشية سمالوط، اليوم، الاجتماع الشهري لمجمع كهنتها برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية.

وألقى  الدكتور عماد موريس الباحث بمركز باناريون للتراث الآبائي، ثلاث محاضرات عن موضوعات "تدبير الخلاص في التراث الشرقي"، و"سقوط الإنسان"، "تدبير الخلاص من خلال الاتحاد بالله"، كما حضر الاجتماع أيضًا الدكتور جوزيف موريس فلتس والذي شارك ببعض المداخلات والتعقيبات.

أقيمت بدير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين للراهبات في مصر القديمة، طقوس الرهبنة لإحدى عشرة من طالبات الرهبنة بالدير.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة، طقس الرهبنة بحضور ومشاركة عدد من أحبار الكنيسة ورئيسات أديرة الراهبات.

كان قداسة البابا  تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القى عظته الأسبوعية أمس من كنيسة العذراء والأنبا بيشوي بالانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وحضر العظة الأسبوعية، عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبعض كهنة وشعب الكنيسة،بالإضافة إلى وفد من الكنيسة الإنجيلية بألمانيا والمشاركة في الحوار بين الطوائف المسيحية.

وتحدث البابا تواضروس الثاني عن إحدى المحطات التي حددها خلال فترة الصيام، وهي "شفتان نقيتان"، مشيرا إلى إن الخطية لا يمكن أن تفارق الإنسان إلا بالصوم والصلاة، كما قدم شرحا لأنواع اللسان.

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