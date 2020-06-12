البابا تواضروس: أزمة كورونا جعلت كثيرا من الناس في حالة احتياج.. ونصلي من أجل الفقراء

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن من يعمل في كرم الرب والكنيسة ربما من وقت لآخر يتعرض لإهانات بأشكال كثيرة، ولكن احتمال تلك الأمور تكون من أجل شخص

"، في سفر أعمال الرسل - في الأية 41 "وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، لافتا إلى أن الآباء الرسل عندما تعرضوا لمتاعب ومحاكمات وأوصوهم ألا يتكلموا باسم يسوع، فرحوا ولم يحزنوا.

وتأمل البابا تواضروس - في كلمته الروحية اليوم - ضمن حلقات "

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أن الآباء الرسل اعتبروا الإهانة نيشان أو مكافأة، منوها إلى أن الأصحاح يتحدث أيضا عن قصة "حنانيا وسفيرة" والتى يوجد فيها شكل من أشكال الكذب وفقدوا حياتهم من اجل هذا السبب، موضحا أنه اختار الأية 41 حتى إذا ما تعرض أحد للإهانة يحسبها مكافأة من الله، وأنه بهذا يشارك المسيح المصلوب في آلامه.

وطالب قداسة البابا تواضروس الثاني بالصلاة من أجل الفقراء والمحتاجين ، وأنه في كل زمان يوجد فقراء في العالم كله، ونصلى أيضا من أجل أى شخص لديه احتياج، مشيرا إلى أن الفقر عدو شرس، ربما أزمة

التى نتواجد فيها لها تأثير في المجال الاقتصادي وجعلت الكثير من الناس في حالة احتياج".