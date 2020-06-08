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الصلاة من أجل أباء الاعتراف .. نصائح البابا تواضرس في أولى حلقات "معا بنفس واحدة"

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:25 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
بدأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الاثنين أولى حلقات "معا بنفس واحدة" والتى يتأمل فيها من خلال يوميات حول سغر أعمال الرسل.

وقرأ قداسة البابا تواضروس الثاني - خلال فيديو تم بثه عبر الصفحة الرسمية للكنيسة والقنوات الفضائية القبطية "مي سات وسي تي في وأغابي" - الأصحاح الأول من سفر أعمال الرسل، وتأمل في الأية الثامنة والتى تقول "وتكونون لي شهودا في أورشليم في كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض".

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وقال البابا تواضروس إن هذه الأية تعد الخطة الجغرافية التى وضعها السيد المسيح من أجل الخدمة والكرازة، لافتا إلى ان أورشليم ترمز إلى المكان الداخلي، الموضع والأسرة المتواجد فيها، او قلب الإنسان الداخلي، وكل اليهودية ترمز إلى المجتمع الأكبر، والسامرية هى اتساع الدائرة أكثر وأكثر إلى أن تتم الكرازة في الأرض كلها.

وتابع بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية قائلا، إن كل إنسان مسيحي يجب أن يكون شاهدا للمسيح وقيامته وصليب السيد المسيح وتجسده من أجل خلاص كل البشر، وهذه الشهادة تكون داخلية في القلب ثم تتسيع من الفرد إلى الأسرة ثم المجتمع المحلي والمجتمع العالمي كله، وهذه هى خطة سفر الرسل .

وأوضح البابا تواضروس أن فترة صوم الرسل هى صوم من أجل الخدمة ، ويجب أن نضع أمامنا أن نصلى من أجل شخص معين او خدمة معينة او عمل معين يكون في نطاق الخدمة، مطالبا أن تكون الصلاة في اليوم الأول من أجل أب الاعتراف لكى يمنحه الله الحكمة والإرشاد والمعونى والعمل الذى يمارس به سر الاعتراف باعتباره سر التوبة وتتويب النفوس أمر ليس سهلا، ولكن نحن نصلي من أجل أباء الاعتراف.


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