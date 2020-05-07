البابا تواضروس يطيب رفات القديس مارمرقس في عشية ذكرى استشهاده

قام قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم بتطييب رفات الكاروز مارمرقس الرسول في عشية عيد استشهاده والتى اقيمت بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا بيشوي بكينج مريوط بدون حضور شعبي، بمشاركة عدد محدود من الأباء الكهنة والشمامسة في إطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للوقاية من فيروس كورونا.





وقال قداسة البابا تواضروس الثاني إن القديس مارمرقس عندما جاء إلى مدينة الإسكندرية للتبشير بالمسيحية كانت المدينة ممتلئة بالأوثان والأفكار المتعددة، وأنه أسس مدرسة الإسكندرية لشرح التعاليم المسيحية.





وأكد البابا تواضروس - خلال كلمته في عشية الاحتفال بتذكار استشهاد القديس مارمرقس الرسول - إنه كان يتبع أسلوب السؤال والجواب، وأنها اخرجت العديد من العلماء الذين استطاعوا استلام العقيدة المسيحية.





وأضاف أن القديس مارمرقس يمثل منارة كبيرة في مصر والعالم وأنه شارك في وضع صلوات القداس الإلهي.





وتابع قائلا، إن اغلاق الكنائس حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا وضع مؤقت ونصلى دائما لكى لا تطول هذه الفترة، خاصة أن الكل لديه اشتياق للذهاب إلى الكنيسة والتناول من الأسرار المقدسة.





وأشار البابا تواضروس إلى ان القديس مارمرقس الرسول يعد نموذجا رفيعا للجميع وندين له بالولاء فهو مؤسس الكنيسة وكاروز المسيحية، وأن كل بطريرك يجلس على كرسى مارمرقس هو امتداد لهذا القديس، وأن البابا شنوده الثالث عندما زار أمريكا اللاتنية قالوا هناك ان مارمرقس زارنا.





ونوه البابا تواضروس الثاني إلى أن القديس مارمرقس خدم في بلاد كثيرة مثل دولة قبرص ولنا فيها كنائس عديدة، موضحا أن القديس بولس الرسول شهد للقديس مارمرقس أنه "نافع للخدمة".





وأوضح أن القديس مارمرقس استشهد في مدينة الإسكندرية في عام 68 ميلادية وتمت سرقة جسده، وفي عام 1968 تمت إعادة رفاته في عهد البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من تاريخ بابوات الإسكندرية وتم وضع الرفات في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مشيرا إلى انه لولا القديس مارمرقس ما كانت المسيحية قد دخلت مصر وأن تعاليمه ملأت كل العالم.