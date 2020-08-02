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أخبار العالم

فلسطين تسجل 225 إصابة جديدة بـ كورونا وتدرس قرارات للتعايش مع الوباء

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:18 م
كورونا فى فلسطين
كورونا فى فلسطين
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد تسجيل حالة وفاة و225 إصابة جديدة بفيروس كورونا و66 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن حالة الوفاة الجديدة لسيدة 58 عامًا من قلنديا، مشيرة إلى أن حالات التعافي توزعت في محافظة الخليل 33 حالة، محافظة بيت لحم 23 حالة، محافظة جنين 4 حالات، محافظة طولكرم 6 حالات.

وفيما يخص الإصابات، فقد سجلت محافظة القدس خلال الـ24 ساعة الماضية 103 إصابات، بينها 88 إصابة داخل مدينة القدس، محافظة الخليل 28 إصابة جديدة، محافظة رام الله والبيرة 49 إصابة، محافظة طولكرم 2، محافظة بيت لحم 3، محافظة جنين 1، محافظة نابلس 14، محافظة أريحا والأغوار 20، محافظة قلقيلية 5.

وتابعت وزارة الصحة أن 7 مرضى يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة أن التوصيات التي سترفع إلى لجنة الطوارئ العليا التي ستجمتع خلال الساعات المقبلة ستدعو إلى إتخاذ قرارات للتعايش مع وباء كورونا في ظل التوقعات بعدم القضاء عليه قريبًا.

وقال الشخرة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، إن التوصيات ستشدد على ضرورة التزام المواطنين ببروتوكولات وإجراءات وزارة الصحة للتعايش مع الوباء، لكنه أشار إلى أن المناطق الموبوءة ستخضع لإجراءات خاصة حتى السيطرة على الفيروس .

وأضاف الشخرة أن الحالة الوبائية في فلسطين مستقرة وتحت السيطرة.
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