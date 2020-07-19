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رئيس سوهاج الجديدة: مدينة أخميم قادرة على طرح مشاريع اقتصادية وإنتاجية.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:56 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال المهندس رجب سلمان، رئيس مدينة سوهاج الجديدة، إن الطاقة هى مفتاح أى تنمية فى المدن، لافتًا إلى أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتنمية فى مدن الصعيد، تم انشاء خط كهرباء موازى للخط الذى أنشئ حتى السد العالى.

وأضاف سلمان فى لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الخط سيغذى محافظات الصعيد بجهد 500 ميجا وات، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء محطة محولات بمدينة اخميم كمرحلة أولى بقدرة 500 ميجا وات ومن المحتمل انشاء المرحلة الثانية قريبًا.

وتابع أن مدينة اخميم الجديدة يتم ضخ فيها 80 ميجا وات، مؤكدًا أن المجتمع الصناعى يعتمد اعتماد كامل على الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن مدينة أخميم الجديدة قادرة على طرح مشاريع اقتصادية وانتاجية فى الفترة القادمة وبدأت فى مراحل التنمية وسيتم تسكين وتسليم العمارات للمواطنين بمجرد إطلاق الكهرباء بها.
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