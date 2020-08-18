AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محتاجين نخفف المجاملات.. عصام الحضري يوجه رسالة غامضة عبر إنستجرام

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:28 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
Advertisements
ميرنا محمود
نشر عصام الحضرى لاعب منتخب مصر سابقا صورة جديدة، من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق الحضري قائلا: "محتاجين نخفف المجاملات لإن اللي مصدقين نفسهم كتروا".

اقرأ أيضا: 

يذكر أن الحضري قال في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي يقين بأنني سوف أعود إلى الأهلي في أي منصب أو دور، رغم اعترافي بالخطأ الذي قمت به من قبل والذي يكمن في رحيلي إلى سيون ولكني واثق من عودتي مرة أخرى إلى الأهلي ولكن لا أعلم الوقت الذي سأعود فيه".

وأضاف: "النادي الأهلي بيتي الدائم وعلاقتي جيدة مع كابتن محمود الخطيب ونتحدث معا دوما، والتاريخ لا يمكن أن يتم نسيانه فحصلت على الكثير من البطولات في الأهلي وشاركت في تدوين تاريخ النادي لذلك واثق في عودتي مرة أخرى".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عصام الحضري: سأعود للأهلي.. وعلاقتي جيدة بالخطيب

نورتني.. أحمد حسام ميدو يعلق على ظهور الحضري معه في «أوضة اللبس»

العالمي.. أحدث ظهور للحضري بصحبة أحمد حسام من برنامج أوضة اللبس

من ملعبه الخاص.. شاهد أحدث ظهور لـ عصام الحضري

عصام الحضرى ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام ..شاهد

عصام الحضري ينشر صورة مع ميدو من برنامج أوضة اللبس.. شاهد

ترشيحاتنا

منها وخز فى اليديد والقدمين.. احترس.. أعراض لا تتجاهلها تدل على الإصابة بالصداع النصفي

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

بطل رغم صغر سنه.. طفل 12 عامًا يلقى حتفه أثناء إنقاذ شقيقته من الغرق

حكم تصحيح المأموم للإمام إذا أخطأ فى الصلاة

استخدامات غير عادية للقهوة لم تفكري بها من قبل

حتى لو مش مصري.. ميغلاش عليك مبادرة في كل بيت من الإبرة للصاروخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسطول سيارات محمد صلاح.. وسعر ومواصفات أحدث سياراته البنتلي.. صور

نبات بديل الفياجرا.. العريس لا يتخلى عنه يوم الزفاف في الهند

فى عيد استقلالها.. كل ما تريد معرفته عن الجابون