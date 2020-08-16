من على المركب.. عصام الحضري يخطف الأنظار من إجازته الصيفية

نشر الكابتن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة له.





وظهر عصام الحضري في الصورة وهو علي مركب في وسط البحر.





وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :

- ايووووه بقي يا حضري

- المركب تجنن

- مقضيهااا





يذكر أن الحضري قال في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي يقين بأنني سوف أعود إلى الأهلي في أي منصب أو دور، رغم اعترافي بالخطأ الذي قمت به من قبل والذي يكمن في رحيلي إلى سيون ولكني واثق من عودتي مرة أخرى إلى الأهلي ولكن لا أعلم الوقت الذي سأعود فيه".









وأضاف: "النادي الأهلي بيتي الدائم وعلاقتي جيدة مع كابتن محمود الخطيب ونتحدث معا دوما، والتاريخ لا يمكن أن يتم نسيانه فحصلت على الكثير من البطولات في الأهلي وشاركت في تدوين تاريخ النادي لذلك واثق في عودتي مرة أخرى".