الأنبا ديمتريوس يترأس صلاة تكريس إحدى الطالبات للخدمة بإيبارشية ملوى

ترأس نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين صلوات إتمام صلوات تكريس إحدى طالبات التكريس التي أنهت فترة الاختبار بنجاح، واطلق عليها اسم تاسوني بربارة.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم - إنه تم قبول فتاة أخرى للخضوع لفترة الاختبار في بيت المكرسات التابع لإيبارشية ملوي.





أقرأ أيضا ..





وأضاف أنه تم قبول فتاة جديدة للخضوع لفترة الاختبار الرهباني بدير البتول للراهبات بقرية دير أبو حنس، التابع للإيبارشية، حيث اقيمت صلوات التكريس والقداس الذي تلاها في دير البتول





كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل بالمقر البابوي بالعباسية تماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء مريم بحارة زويلة والنوبارية.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع تماف باسيليا العديد من الأمور المتعلقة بشئون الدير وأحوال الراهبات والرعاية الروحية.