AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأنبا ديمتريوس يترأس صلاة تكريس إحدى الطالبات للخدمة بإيبارشية ملوى

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:59 ص
نيافة الأنبا ديمتريوس
نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين
Advertisements
سامح سلام
ترأس نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين صلوات إتمام صلوات تكريس إحدى طالبات التكريس التي أنهت فترة الاختبار بنجاح، واطلق عليها اسم تاسوني بربارة. 

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم - إنه تم قبول فتاة أخرى للخضوع لفترة الاختبار في بيت المكرسات التابع لإيبارشية ملوي.

أقرأ أيضا  .. 

وأضاف أنه تم قبول فتاة جديدة للخضوع لفترة الاختبار الرهباني بدير البتول للراهبات بقرية دير أبو حنس، التابع للإيبارشية، حيث اقيمت صلوات التكريس والقداس الذي تلاها في دير البتول.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل بالمقر البابوي بالعباسية تماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء مريم بحارة زويلة والنوبارية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع تماف باسيليا العديد من الأمور المتعلقة بشئون الدير وأحوال الراهبات والرعاية الروحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يستقبل رئيسة دير العذراء مريم بحارة زويلة والنوبارية بالمقر البابوي

سيامة 3 من الشمامسة في رتبة دياكون للخدمة بـ إيبارشية سمالوط

مطران طنطا يترأس قداس تذكار الأربعين للقمص صموئيل أنطون

الأنبا باسيليوس يزور كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بسوهاج

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصدق على تعديل الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها

أبرزها فقدان الوعي ووجع البطن.. احذر من أعراض كورونا في الموجة الثانية

نبات بديل الفياجرا.. العريس لا يتخلى عنه يوم الزفاف في الهند

انفجارات مرعبة في الصباح.. صواريخ تضرب المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية

أفضل أدعية الصباح لزيادة الرزق وتيسير الأمور .. اغتنمها

الأهلي ردًا على شائعات التفاوض مع أوباما: ليس لنا سقف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات يابانية مستعملة في مصر.. صور

بعد 27 عامًا.. تحليل DNA يكشف هوية فتاة عشرينية لقيت مصرعها في ظروف غامضة

ظاهرة فريدة على الإنترنت.. شاهد مصممة كونغولية تقلب عالم الموضة فى العالم