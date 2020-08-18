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أخبار البلد

الأسقفية: مساعدات لأسر الصم المتضررين اقتصاديا بسبب كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:35 ص
وحدة تعليم الصم بالكنيسة
وحدة تعليم الصم بالكنيسة الأسقفية
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سامح سلام
وزعت وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الثلاثاء مساعدات غذائية لأسر الصم الأكثر احتياجًا والذين تأثروا اقتصاديا بجائحة فيروس كورونا، وذلك بمقر وحدة الصم بمصر القديمة، على أن تستمر تلك الخدمة حتى غد الأربعاء. 

وقالت الدكتورة مارى إسحاق مديرة وحدة الصم إن توزيع المساعدات الغذائية بدأ فى أبريل الماضى بعد أن لاحظت الكنيسة زيادة المتضررين اقتصاديا وماديًا جراء سياسات الإغلاق ووقف الأنشطة بسبب فيروس كورونا الأمر الذى دفعنا لسد هذه الاحتياجات المتزايدة. 

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ولفتت مارى إلى أن الوحدة تعمل على تـأهيل وتعليـم الصم وذويهم ودعـم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحى والاجتماعى والاقتصادى وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمى والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات. 

وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الاسقفية وتم اشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣. 

الجدير بالذكر أن خدمة الكنيسة الأسقفية بدأت فى مصر عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

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