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تعليم

بعد قبول طلاب شعبة العلوم بتنسيق 2020 بالحاسبات والذكاء الاصطناعى .. تعرف على مميزات الكلية وأقسامها بجامعة القاهرة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:41 م
حاسبات ومعلومات القاهرة
حاسبات ومعلومات القاهرة
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قسم التعليم

تستعد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة لبدء العام الدراسي الجديد تحت اسم "كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي" بعد موافقة المجلس الاعلى للجامعات على تغيير اسمها، حيث يسعى الكثير من الطلاب للالتحاق بها لدراسة علوم التكنولوجيا والحاسب الالي.


وتستعرض صدى البلد" فيما يلي شروط الالتحاق بالكلية بجميع أقسامها ..


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- يجب أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة شعبة الرياضيات بشرط أن يكون حاصل عليه هذا العام  

- أن يكون الطالب حاصل على الحد الادنى من المجموع المقرر والذي من المتوقع وصوله هذا العام 93.4%


وتضم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة 5 اقسام علمية هى علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات وبحوث العمليات ودعم القرار إضافة إلى قسم الذكاء الاصطناعي والذي تم إضافته مؤخرا للكلية.

- قسم علوم الحاسب ويتضمن المجالات الاتية:

برمجة الحاسبات ومفاهيم لغات الحاسب ومترجماتها - هياكل البيانات وتنظيم ومعالجة الملفات – تحليل وتصميم الخوارزميات – نظم تشغيل الحاسبات – بنية وتنظيم الحاسبات – هندسة البرمجيات – أسس وتطبيقات الذكاء الاصطناعى – النظم الذكية – النظم الخبيرة – معالجة اللغات الطبيعية – نظم الوكلاء المتعددةالشبكات العصبية – الخوارزميات الجينية – نظم قواعد المعرفة – المعالجة على التوازى والنظم الموزعة - نظم التعليم الذكية – تعليم الحاسبات – طرق اتصال الإنسان بالحاسب – تعريب الحاسبات.

- قسم تكنولوجيا المعلومات ويشمل:

شبكات الحاسبات بأنواعها المختلفة – شبكات المعلومات وتطبيقاتها – تكنولوجيا الاتصالات – تكنولوجيا الإنترنت – تأمين وسرية المعلومات والشبكات – التعرف على الأنماط – معالجة الإشارات الرقمية – التعرف على الكلام وتوليدهالتعرف على الصور ومعالجتها – الرؤية بالحاسب – نظم الرسم بالحاسب والرسوم الحاسوبية المتحركة – الواقع الافتراضي – الوسائط المتعددة – ضغط البيانات وتأمينها– نظم الزمن الحقيقي – النظم الرقمية - عمارة الحاسبات- المعالجات الدقيقة وتطبيقاتها – مواجهات الحاسبات – النظم المدمجة – الحاسبات الذكية والكمية - نظم الحاسبات ذات الأعطال المحتملة – نظم الحاسبات الموزعة والمتوازية – النظم الديناميكية والإنسان الآلي – التعلم الإلكتروني والمكتبات الرقمية – هندسة المعلومات – الأعمال الإلكترونية.


قسم نظم المعلومات ويتضمن :

تحليل وتصميم نظم المعلومات – منهجيات تطوير نظم المعلومات – معماريات نظم المعلومات - نظم تخزين واسترجاع المعلومات – نظم قواعد البيانات - نظم المعلومات – نظم المعلومات الإدارية – نظم المعلومات الجغرافية – نظم معلومات الوسائط المتعددة – نظم المعلومات الموزعة – نظم المعلومات الذكيةاكتشاف المعرفة فى نظم قواعد البيانات – قواعد البيانات الشيئية - اقتصاديات نظم المعلومات – التنقيب في البيانات – مستودعات البياناتإدارة مراكز المعلومات – نظم المعلومات المتكاملة – منهجيات تطوير نظم المعلومات – تأكيد جودة البرمجيات ونظم المعلومات – تطبيقات نظم المعلومات فى المجالات المختلفة – التجارة الإلكترونية - نظم معلومات الشبكة الدولية ( الإنترنت ).

- قسم بحوث العمليات ودعم القرار ويشمل:

أساسيات ومفاهيم علم النظم – بحوث العمليات ومنهجية دعم القرار – النمذجة والمحاكاة – لغات الحاسب للمحاكاة - تطبيقات الحاسبات والمحاكاة فى الإدارة والاقتصاد - البرمجة الخطية وغير الخطية – البرمجة متعددة الأهدافالبرمجة العشوائية والديناميكية – الحسابات الذكية - نظرية الشبكات وتخطيط المشروعات – نظم صفوف الانتظار – نظم مراقبة المخزون والإنتاج – أدوات وأساليب دعم القرار – نظم دعم القرار – إدارة البيانات فى دعم القرار – نظم دعم القرار المعرفية – تكنولوجيا دعم القرار التحليل الإحصائي فى دعم القرار – نظم المعلومات الجغرافية لدعم القرار – الإدارة الاستراتيجيةإدارة الجودة الكلية – المباريات وإدارة الأزمات – النماذج التطبيقية المختلفة للإنتاج والخدمات والاقتصاد والإدارة.

قسم الذكاء الاصطناعي ويشمل :-علوم الحاسوب والشبكات ونظم المعلومات وهندسة المعلومات.

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