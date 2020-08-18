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محافظات

محافظ بورسعيد: متابعة دورية لجميع المشروعات الخدمية والتنموية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:07 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا ، لمتابعة سير وتطورات الأعمال القائمة بعدد من المشروعات الخدمية  بنطاق المحافظة .

جاء ذلك  بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ  بورسعيد وعدد من الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وخلال الاجتماع ، استعرض اللواء عادل الغضبان ، معدلات التنفيذ الحالية للمشروعات الجارى انشائها سواء مشروعات الخدمية أو السياحية  او مشروعات تطوير الطرق والميادين الرئيسية بالمحافظة ، مشددا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية لكافة المشروعات الجارى العمل بها .


وفى نفس السياق ، وجه المحافظ  ، باستمرارية المتابعة للمشروعات التى تم الانتهاء منها وذلك فى إطار الحفاظ على كفاءتها ومظهرها الحضارى ، لافتا أن بورسعيد شهدت تحولا حضاريا كبيرا من خلال التطور فى كافة القطاعات والتى كان أهمهما منظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى ، والاهتمام بالطرق والميادين والحدائق ، والطفرة الصناعية والاستثمارية وكذلك المشروعات السياحية الكبري علي ارض المحافظة وتواجد كيانات عملاقة سياحية ستغير الخريطة السياحية للمحافظة ، مما جعل بورسعيد فى مقدمة  المحافظات الحضارية فى الدولة .

واشاد المحافظ بكافة الأجهزة التنفيذية ، على مجهوداتها المستمرة فى تحقيق أفضل مستوى للمحافظة ، مؤكدا على ضرورة بذل مزيد من المجهودات والتنسيق بين كافة الجهات للنهوض والحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى لبورسعيد دائما
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