محافظ بورسعيد: متابعة دورية لجميع المشروعات الخدمية والتنموية

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا ، لمتابعة سير وتطورات الأعمال القائمة بعدد من المشروعات الخدمية بنطاق المحافظة .
وفى نفس السياق ، وجه المحافظ ، باستمرارية المتابعة للمشروعات التى تم الانتهاء منها وذلك فى إطار الحفاظ على كفاءتها ومظهرها الحضارى ، لافتا أن بورسعيد شهدت تحولا حضاريا كبيرا من خلال التطور فى كافة القطاعات والتى كان أهمهما منظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى ، والاهتمام بالطرق والميادين والحدائق ، والطفرة الصناعية والاستثمارية وكذلك المشروعات السياحية الكبري علي ارض المحافظة وتواجد كيانات عملاقة سياحية ستغير الخريطة السياحية للمحافظة ، مما جعل بورسعيد فى مقدمة المحافظات الحضارية فى الدولة .
واشاد المحافظ بكافة الأجهزة التنفيذية ، على مجهوداتها المستمرة فى تحقيق أفضل مستوى للمحافظة ، مؤكدا على ضرورة بذل مزيد من المجهودات والتنسيق بين كافة الجهات للنهوض والحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى لبورسعيد دائما
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وعدد من الاجهزة التنفيذية بالمحافظة وخلال الاجتماع ، استعرض اللواء عادل الغضبان ، معدلات التنفيذ الحالية للمشروعات الجارى انشائها سواء مشروعات الخدمية أو السياحية او مشروعات تطوير الطرق والميادين الرئيسية بالمحافظة ، مشددا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية لكافة المشروعات الجارى العمل بها .
وفى نفس السياق ، وجه المحافظ ، باستمرارية المتابعة للمشروعات التى تم الانتهاء منها وذلك فى إطار الحفاظ على كفاءتها ومظهرها الحضارى ، لافتا أن بورسعيد شهدت تحولا حضاريا كبيرا من خلال التطور فى كافة القطاعات والتى كان أهمهما منظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى ، والاهتمام بالطرق والميادين والحدائق ، والطفرة الصناعية والاستثمارية وكذلك المشروعات السياحية الكبري علي ارض المحافظة وتواجد كيانات عملاقة سياحية ستغير الخريطة السياحية للمحافظة ، مما جعل بورسعيد فى مقدمة المحافظات الحضارية فى الدولة .
واشاد المحافظ بكافة الأجهزة التنفيذية ، على مجهوداتها المستمرة فى تحقيق أفضل مستوى للمحافظة ، مؤكدا على ضرورة بذل مزيد من المجهودات والتنسيق بين كافة الجهات للنهوض والحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى لبورسعيد دائما