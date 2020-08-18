العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل منزلها بالحي الإماراتى ببورسعيد

وصلت إلى مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد عن طريق الإسعاف جثة هامدة لسيدة تبلغ من العمر ٤١ عاما بادعاء أنها وجدت متوفية داخل المنزل بمنطقة مساكن الحى الاماراتى. طريق الإسعافالاماراتى.





ورد بلاغ الى الإسعاف عن طريق الأهالى حالة إغماء وعندما توجهت السيارة لمناظرة الحالة تبين أنها متوفاة وتم استدعاء الشرطة.





وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين خلال المعاينة وجود علامات حول العنق.





استقبلت المستشفى المذكورة ( رشا .ح . ال ) جثة هامدة بعدما تم العثور عليه متوفيا بالمنزل فى ظروف غامضة وحول عنقها آثار شنق حول العنق .



