AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

برلماني: مفيش رغيف يزيد عن 90 جرام.. وشعبة المخابز: 30 ألف مخبز مش مصليين على السجادة وفيها مخالفات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:04 م
رغيف الخبز
رغيف الخبز
Advertisements
هاني حسين
أكد فتحي الشرقاوي عضو مجلس النواب، أن رغيف الخبز الآن لا يزيد وزنه على 90 جراما في جميع المحافظات.

وأضاف فتحي الشرقاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "مفيش رغيف يزيد عن 90 جرام في كافة محافظات الجمهورية، وهذا هو الواقع الحالي".

وتابع فتحي الشرقاوي "لا يعنينا إلا المستهلك والمواطن الذي يحصل على حصته من رغيف الخبز".

ورد عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، "مش هندخل في جدل، وهناك مخابز تنتج عيش بـ 90 جرام للرغيف ولكل قاعدة شواذ".

وتابع عبد الله غراب "الـ 30 ألف مخبز مش مصليين على السجادة، وهناك مخالفات، ويتم تنفيذ عقوبات على المخالفين".

كما قال عبد النعيم حامد، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، "هناك متابعة ميدانية ويتم المرور على كافة المخابز للتأكد من وزن رغيف الخبز وهناك مخالفات ويتم تنفيذ عقوبات على المخالفين".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لإنتاجها خبر ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.. تحرير 24 قضية تموينية لمخابز مخالفة بالبحيرة

ديدان وسوس فى طاولات الخبز .. وكيل صحة الشرقية لأصحاب المخابز: خلو عندكم ضمير

التموين تعلن 6 قرارات مهمة بشأن رغيف الخبز والمخابز.. تعرف عليها

التموين تعلن 6 قرارات مهمّة بشأن رغيف الخبز والمخابز.. الموافقة على مطالب إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية وزيادتها من ٢١٣ جنيها إلى ٢٦٥ جنيها للجوال الواحد

لضمان جودة ووزن الخبز المدعم.. تموين الوادي الجديد تشن حملات على المخابز

السلع التموينية تتعاقد على استيراد 11 ألف طن زيت عباد خام

ترشيحاتنا

البرلمان يوافق على اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان

خاف من الشرطة أثناء ممارسة الرذيلة.. انتحار شاب من شرفة عقار بالدخيلة

رسميا.. عبد الله جمعة أول لاعبي الزمالك الغائبين عن مباراة القمة

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ حول صفقات الأهلي وأزمة رمضان صبحي

التعليم العالي تكشف تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد.. وإنشاء 6 جامعات ..فيديو

محمود متولي يجرى جراحة الرباط الصليبي على يد طبيب مصرى غدا

AdvertisementS

وزير النقل يكشف سبب دخوله المستشفى أثناء متابعة أعمال كوبرى كلابشة فى أسوان

"توازنات داخلية خاصة".. ماذا تعني إقالة وزير الدفاع الإثيوبي وكبار رجال الدولة؟

الصحة تعلق على منحى إصابات فيروس كورونا.. وتوجه رسالة لأصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

إيقاف وتفعيل رمز الأمان ببطاقات الائتمان بالبنك الأهلي.. اعرفها

تحرك عاجل من البرلمان بسبب تخفيض وزن رغيف الخبز

خاف من الشرطة أثناء ممارسة الرذيلة.. انتحار شاب من شرفة عقار بالدخيلة

التطبيق بعد 6 أشهر.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الشهر العقاري

الفيفا يغير أجندة المباريات الدولية ويؤكد تأجيل كأس الأمم الأفريقية

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ حول صفقات الأهلي وأزمة رمضان صبحي

آبي أحمد ينقلب على حلفائه .. إقالة وزير الدفاع الإثيوبي و9 مسئولين بارزين

الحق ادفع.. نداء عاجل من مصلحة الضرائب قبل نشر قانون جديد

أول تعليق لـ حسان دياب بعد قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريمى ورجالى .. 10 طرق لتنظيف الأحذية وإعادتها كالجديدة

بـ تاتو أنفنيتي.. إيمي طلعت زكريا في إطلالة صيفية مبهجة.. شاهد

رسميا.. انطلاق كيا كرنفال 2021 في كوريا الجنوبية.. صور