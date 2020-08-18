برلماني: مفيش رغيف يزيد عن 90 جرام.. وشعبة المخابز: 30 ألف مخبز مش مصليين على السجادة وفيها مخالفات

أكد فتحي الشرقاوي عضو مجلس النواب، أن رغيف الخبز الآن لا يزيد وزنه على 90 جراما في جميع المحافظات.





وأضاف فتحي الشرقاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "مفيش رغيف يزيد عن 90 جرام في كافة محافظات الجمهورية، وهذا هو الواقع الحالي".





وتابع فتحي الشرقاوي "لا يعنينا إلا المستهلك والمواطن الذي يحصل على حصته من رغيف الخبز".





ورد عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، "مش هندخل في جدل، وهناك مخابز تنتج عيش بـ 90 جرام للرغيف ولكل قاعدة شواذ".





وتابع عبد الله غراب "الـ 30 ألف مخبز مش مصليين على السجادة، وهناك مخالفات، ويتم تنفيذ عقوبات على المخالفين".





كما قال عبد النعيم حامد، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، "هناك متابعة ميدانية ويتم المرور على كافة المخابز للتأكد من وزن رغيف الخبز وهناك مخالفات ويتم تنفيذ عقوبات على المخالفين".



