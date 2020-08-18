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التموين: خفض وزن الخبز يخدم المواطن.. وأحمد موسى: مفيش حد عاجبه القرار

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال اللواء عبد النعيم حامد وكيل وزارة التموين بمحافظة القاهرة، إنه تم توحيد جميع أوزان أنواع الخبز لتصبح 90 جراما.


وأضاف حامد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  لن نسمح لأي صاحب مخبز بتخفيض وزن رغيف الخبز عن 90 جراما.


وأكمل:" القرار يخدم المواطن لزيادة التنافسية والجودة، والوزارة تعمل على الحفاظ على حصة المواطن من الخبز".


ومن جانبه رد الإعلامي أحمد موسى:"  مفيش مواطن سعيد بقرار تخفيض وزن  رغيف الخبز ومحدش عاجبه هذا القرار على الإطلاق ".


وأكمل موسى:"  هذا القرار ليس في صالح المواطن ".
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