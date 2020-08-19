17 لقاحًا جديدًا.. باحث: اللقاح الروسي لـ كورونا ليس الأخير.. فيديو

قال أندرو زخاري، باحث بالأكاديمية الروسية الطبية للعلوم بجامعة بيراجوف، إن اللقاح الروسي الخاص بفيروس كورونا هو الأول ولكنه ليس الأخير، حيث يتنافس على إنتاج لقاح لفيروس كورونا أكثر من 17 مؤسسة ومركزا.





وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن روسيا بدأت منذ شهر فبراير الماضي، العمل على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، متابعا: اللقاح يختلف تماما عن العلاج أو الدواء.



