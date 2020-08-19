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17 لقاحًا جديدًا.. باحث: اللقاح الروسي لـ كورونا ليس الأخير.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:56 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال أندرو زخاري، باحث بالأكاديمية الروسية الطبية للعلوم بجامعة بيراجوف، إن اللقاح الروسي الخاص بفيروس كورونا هو الأول ولكنه ليس الأخير، حيث يتنافس على إنتاج لقاح لفيروس كورونا أكثر من 17 مؤسسة ومركزا.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن روسيا بدأت منذ شهر فبراير الماضي، العمل على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، متابعا: اللقاح يختلف تماما عن العلاج أو الدواء.

وواصل حديثه: اللقاح يؤخذ للوقاية من الإصابة، أي أنه لا يؤخذ في أي مرحلة من مراحل الإصابة، معقبا: هناك دول عديدة أعلنت عن رغبتها في المشاركة بتجربة اللقاح لديها.
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