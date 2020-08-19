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فن

أحمد التهامي يمارس رياضة الإسكواش: أومال لو بلعب مصارعة شكلي هيبقى إزاي؟

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:14 ص
احمد التهامي
احمد التهامي
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محمد بدران
نشر الفنان أحمد التهامي صور جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهر أحمد التهامي وهو يمارس لعبة الاسكواش، وعلق على الصور ممازحًا جمهوره: "طيب ده شكلي وأنا بلعب اسكواش، أومال لو بلعب مصارعة، هيبقي شكلي ازاي؟"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

ويستأنف الفنان أحمد التهامي تصوير المشاهد المتبقية فيلم "زنزانة 7" خلال تلك الأيام.

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

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