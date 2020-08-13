شاهد.. أحمد التهامي مع محافظ جنوب سيناء عبر إنستجرام

نشر الفنان أ

صورة جديدة له مع محافظ جنوب سيناء، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلق أحمد التهامي على الصورة قائلا: "شكرا سيادة محافظ جنوب سيناء اللواء/ خالد فوده...علي دعواتكم الكريمه ..ربنا يحفظ أرض سيناء المقدسة".





وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي:





- ايه ده الله

- تستاهل اكتر من كده

- كنت بتتكرم ليه ؟









ويستأنف فريق عمل فيلم "زنزانة 7" تصوير المشاهد المتبقية من العمل خلال تلك الأيام.





الفيلم كان يحمل اسم " المحترف " قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.



