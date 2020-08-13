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فن

شاهد.. أحمد التهامي مع محافظ جنوب سيناء عبر إنستجرام

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:05 م
احمد التهامي و محافظ
احمد التهامي و محافظ جنوب سيناء
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ندى فكري
نشر الفنان أحمد التهامى صورة جديدة له مع محافظ جنوب سيناء، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وعلق أحمد التهامي على الصورة قائلا: "شكرا سيادة محافظ جنوب سيناء اللواء/ خالد فوده...علي دعواتكم الكريمه ..ربنا يحفظ أرض سيناء المقدسة". 

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي:

- ايه ده الله 
- تستاهل اكتر من كده
- كنت بتتكرم ليه ؟


ويستأنف فريق عمل فيلم "زنزانة 7" تصوير المشاهد المتبقية من العمل خلال تلك الأيام.

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.
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