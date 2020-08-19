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رياضة

سالم الدوسري قاهر الفراعنة يتمم عامه الثامن والعشرين

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:56 م
سالم الدوسري
سالم الدوسري
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إسماعيل محمود
أتم سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، عامه الثامن والعشرين، وقد ولد في التاسع عشر من شهر أغسطس عام 1991.

سالم الدوسري ولد في الأفلاج في مثل هذا اليوم ثم انتقل إلى الرياض مع والده، تدرب في عدة فرق مثل الشباب والنصر والاتحاد، قبل أن ينتقل للعب في صفوف الهلال ولعب مباراته الأولى مع الزعيم عام 2011 أمام النصر في مباراة الديربي كبديل، وفي أول 18 دقيقة له رسمية مع الساحرة المستديرة، استطاع سالم تسجيل هدفًا للهلال، ليبدأ المتابعون في متابعة ذلك اللاعب الشاب آنذاك وترتفع التوقعات له بمسيرة ناجحة.

سالم بعد ذلك بدأ في تثبيت قدمه مع الفريق الهلالي، وتوج معهم بكأس ولي العهد عام 2012.

سالم أثبت أنه أفضل لاعب سعودي يلعب في مركز الجناح، بل كان هو اللاعب السعودي الأفضل بكل تأكيد، لما قدمه مع الهلال، ما دفع هيئة الرياضة السعودية لإعارته لصفوف نادي فياريال الإسباني من أجل إعدادهم لكأس العالم 2018.

الدوسري تجربته مع فياريال لم تكن ناجحة، فاللاعب لم يشارك سوى في مباراة أمام ريال مدريد في أخر جولات موسم 2017-2018 لبطولة الدوري الإسباني.

سالم تم استدعائه لقائمة الأخضر السعودي في مونديال روسيا، واستطاع قهر منتخب الفراعنة، بقيادته السعودية للفوز في المباراة التي جمعت الفريقين بهدفين مقابل هدف، بهدفه القاتل في أخر الدقائق لأخر مباريات المنتخبي في بطولة كأس العالم.

عاد سالم للهلال، وقاده لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنهم منذ عقدين، وهو بطولة كأس دوري أبطال آسيا العام الماضي، ليصبح أحد أنجح اللاعبين السعوديين على الإطلاق مع إتمامه عامه الثامن والعشرين.
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