AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مستوطنو الضفة: اتفاق إسرائيل مع الإمارات خدعة.. ويجب رحيل نتنياهو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
نشرت وكالة "رويترز" البريطانية، تقريرا عن ردود الفعل لدى مستوطني الضفة الغربية الغاصبة؛ بشأن اتفاق السلام بين الإمارات والكيان الصهيوني.

وذكرت "رويترز"، أن زعماء المستوطنين في إسرائيل يقولون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خدعهم وسلبهم الحلم الذي راودهم طويلًا بضم الضفة الغربية المحتلة، في إطار اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات.

وأشارت إلى أن غضبهم قد يمثل مشكلة لنتنياهو اليميني الذي يتهمونه بطرح فكرة الضم مرارا ثم الإذعان للضغوط الدولية عندما تطلبت بنود الاتفاق مع الإمارات منه التراجع عن وعوده.

ووقال دافيد الحياني، رئيس مجلس يشع، وهو المنظمة الرئيسية الجامعة للمستوطنين، "لقد خدعنا، غشنا، احتال علينا.. إنها خيبة أمل كبيرة. كانت فرصة لا تأتي إلا مرة في العمر، فرصة ذهبية أضاعها رئيس الوزراء لأنه لم يتحل بالشجاعة..لقد أضاعها. عليه أن يرحل".

وكان ذلك على الرغم من أن نتنياهو ووزراء حكومته أكدوا أن اتفاق التطبيع مع الإمارات لا علاقة له بخطط الضم، بخلاف ما أعلنته الإمارات.

وأوضحت الوكالة أن حكومات إسرائيلية متعاقبة بنت مستوطنات الضفة الغربية، التي يتراوح حجمها بين بيوت متنقلة قليلة على قمم تلال إلى بلدات مترامية الأطراف، على أراضي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

ويعيش الآن نحو 450 ألف مستوطن يهودي وسط ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إضافة إلى 200 ألف مستوطن آخرين في القدس الشرقية، وتعد معظم الدول المستوطنات غير قانونية وهو ما ترفضه إسرائيل والولايات المتحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محذرا من العنف.. سفير الإمارات بواشنطن يطالب إسرائيل بعدم ضم الضفة

إسرائيل تبدأ ضم الضفة اليوم.. تعرف على سيناريوهات الضم وخطط نتنياهو

يوسي داجان: نتنياهو خدع الناخبين وباع الضفة الغربية مقابل قصاصة ورق

المستوطنون اليهود: نتنياهو خدعنا وهذا أمر خطير للغاية

بعد السلام مع الإمارات.. دولتان عربيتان فى طريق توقيع الاتفاق مع إسرائيل

توقف مؤقت عن الضم .. تعليق صادم لسفير أمريكا في إسرائيل على الاتفاق مع الإمارات

ترشيحاتنا

من فرح قديم.. الأمن يضبط صاحبة فيديو الرقص معلقة من شعرها

رفضوا دفن الدكتورة سونيا بسبب كورونا.. حبس 42 متهما من سنة إلى 10 سنوات

الأهلي: لا توجد بنود تمنح ديانج ومعلول وحمدي حق فسخ التعاقد

إسلام صادق: أحمد الشناوي الأعلي أجرا فى بيراميدز.. برنامج تدريبي خاص لـ رمضان صبحي

إعلامية تكشف عن حقيقة الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرغيف الخبز.. فيديو

سعره 100 جنيه أسترليني.. الصين تذهل العالم بإنتاج علاج لفيروس كورونا فى ديسمبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

دون كيماويات.. طرق مذهلة للتخلص من حب الشباب

في اليوم العالمي للتصوير.. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها بصور قديمة.. شاهد