مستوطنو الضفة: اتفاق إسرائيل مع الإمارات خدعة.. ويجب رحيل نتنياهو

نشرت وكالة "رويترز" البريطانية، تقريرا عن ردود الفعل لدى مستوطني الضفة الغربية الغاصبة؛ بشأن اتفاق السلام بين الإمارات والكيان الصهيوني.





وذكرت "رويترز"، أن زعماء المستوطنين في إسرائيل يقولون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خدعهم وسلبهم الحلم الذي راودهم طويلًا بضم الضفة الغربية المحتلة، في إطار اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات.





وأشارت إلى أن غضبهم قد يمثل مشكلة لنتنياهو اليميني الذي يتهمونه بطرح فكرة الضم مرارا ثم الإذعان للضغوط الدولية عندما تطلبت بنود الاتفاق مع الإمارات منه التراجع عن وعوده.





ووقال دافيد الحياني، رئيس مجلس يشع، وهو المنظمة الرئيسية الجامعة للمستوطنين، "لقد خدعنا، غشنا، احتال علينا.. إنها خيبة أمل كبيرة. كانت فرصة لا تأتي إلا مرة في العمر، فرصة ذهبية أضاعها رئيس الوزراء لأنه لم يتحل بالشجاعة..لقد أضاعها. عليه أن يرحل".





وكان ذلك على الرغم من أن نتنياهو ووزراء حكومته أكدوا أن اتفاق التطبيع مع الإمارات لا علاقة له بخطط الضم، بخلاف ما أعلنته الإمارات.





وأوضحت الوكالة أن حكومات إسرائيلية متعاقبة بنت مستوطنات الضفة الغربية، التي يتراوح حجمها بين بيوت متنقلة قليلة على قمم تلال إلى بلدات مترامية الأطراف، على أراضي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.





ويعيش الآن نحو 450 ألف مستوطن يهودي وسط ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إضافة إلى 200 ألف مستوطن آخرين في القدس الشرقية، وتعد معظم الدول المستوطنات غير قانونية وهو ما ترفضه إسرائيل والولايات المتحدة.



