الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد: تذكرنا بإخلاص النبي في بناء الوطن

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية، بحلول العام الهجري الجديد.





ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، نص التهنئة حيث قال: " أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، تلك المناسبة العطرة المليئة بمعان عامرة وسامية في قلوبنا، والتي تذكرنا برسالة النبي محمد العظيمة في صدق النية والعزم والإخلاص في بناء الأرض والوطن".





وتابع: " إنني أدعو الله في هذه المناسبة الجليلة بأن يكون هذا العام عام خير وسلام وازدهار واستقرار لمصر الحبيبة.. كل عام وأنتم بخير".