AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد: تذكرنا بإخلاص النبي في بناء الوطن

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:01 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
محمد عبد المنعم
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية، بحلول العام الهجري الجديد.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، نص التهنئة حيث قال: "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، تلك المناسبة العطرة المليئة بمعان عامرة وسامية في قلوبنا، والتي تذكرنا برسالة النبي محمد العظيمة في صدق النية والعزم والإخلاص في بناء الأرض والوطن".

وتابع: "إنني أدعو الله في هذه المناسبة الجليلة بأن يكون هذا العام عام خير وسلام وازدهار واستقرار لمصر الحبيبة.. كل عام وأنتم بخير".

أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، تلك المناسبة العطرة المليئة بمعان...

Posted by ‎AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي‎ on Wednesday, August 19, 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر والمفتى بالعام الهجرى الجديد

قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد

السيسى يتبادل برقيات التهاني بالعام الهجري الجديد مع زعماء الدول العربية والإسلامية

ترشيحاتنا

الأهلي يصطدم بـ الهلال في قمة نارية بـ الدوري السعودي

السماء تمطر شيكولاتة على مدينة سويسرية

أعلى حصيلة يومية منذ إبريل.. إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى 228 ألفا و621 حالة

هاجمتها الفئران وأنقذها الثعبان.. القصة الكاملة لمكتبة الشيخ العقر.. الكتب ترد السلام عليه والمكتبة تحوي عملات تاريخية

مرتضى منصور: الأهلي مش بعبع ولم نهزم إلا عقب مقابلة الخطيب للحارس السابق الشناوي

موعد وملعب مباراة نهائي أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

AdvertisementS

الأهلي يفقد أبرز عناصره أمام الزمالك والفريق الأبيض في موقف صعب.. تفاصيل

الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد: تذكرنا بإخلاص النبي في بناء الوطن

أخبار الفن| محمد رشاد بعد انفصاله عن مي حلمي : الحكاية مينفعش تتحكي.. أول تعليق من هالة صدقي على قضية إنكار نسب أولادها

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

خاتم سليمان.. مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من استكمال لقاء الأهلي في هذه الحالة

سعر الذهب اليوم الخميس 20-8-2020

مقطعة في أكياس.. وفاة مأساوية لطفلة بعد تعذيبها واغتصابها

الحكاية مينفعش تتحكي.. تعليق جديد من محمد رشاد على انفصاله عن مي حلمي

أخبار الرياضة..قلق في الأهلي بسبب رحيل فايلر لـ بيراميدز..موعد وملعب نهائي دوري أبطال أوروبا..بشرى سارة من مرتضى منصور

الحقوا جددوا عقودهم.. سيف زاهر: بيراميدز يسعى للتعاقد مع 4 من نجوم الأهلي.. فيديو

دعاء السنة الهجرية الجديدة 1442 مكتوب ومستجاب

هدف في الأهلي شرط رحيل مصطفى محمد.. مرتضى منصور لـ طارق محمد ومحمود علاء: عايزين تعدلوا عقودكم تعالوا المكتب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

أسعار هيونداي 2020 فى مصر

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع