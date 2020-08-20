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أخبار البلد

الأرصاد: استمرار الطقس الحار الرطب بالمحافظات غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:08 ص
الطقس الحار على القاهرة
الطقس الحار على القاهرة
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الجمعة، مائل للحرارة رطب نهارا على الوجه البحري والقاهرة، لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس على السواحل الشمالية، معتدل خلال ساعات النهار لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويبقى الطقس حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل ليلا والرياح نشطة.

أما محافظات الصعيد، يبقى الطقس ما بين الحار على محافظات الشمال وشديد الحرارة على محافظات الجنوب خلال ساعات النهار والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 29، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 29 درجة.
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