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تذكرنا بصدق النية فى بناء الوطن.. الرئيس يهنئ المصريين والأمة الإسلامية بـ رأس السنة الهجرية.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:14 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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آيات أحمد
نقل برنامج "صباح البلد" تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد، حيث هنأ الشعب المصري والأمة الإسلامية، بحلول العام الهجري الجديد.


وقالت رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هنأ الشعب المصري والأمة الإسلامية، بحلول العام الهجري الجديد.


ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، نص التهنئة حيث قال: "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، تلك المناسبة العطرة المليئة بمعان عامرة وسامية في قلوبنا، والتي تذكرنا برسالة النبي محمد العظيمة في صدق النية والعزم والإخلاص في بناء الأرض والوطن".


وأضاف: "إنني أدعو الله في هذه المناسبة الجليلة بأن يكون هذا العام عام خير وسلام وازدهار واستقرار لمصر الحبيبة.. كل عام وأنتم بخير".


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