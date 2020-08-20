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مرأة

في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور تكشف تغير ملامح جيني إسبر

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:30 م
جيني إسبر
جيني إسبر
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نهى هجرس
يصادف اليوم، الخميس، عيد ميلاد الفنانة السورية جيني إسبر، حيث أتمت عامها الـ 40، والتى تفضل مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".


وتفضل الفنانة جيني إسبر ارتداء الفساتين اللامعة، وتتميز بنقشات جذابة تبرز جمالها، كما تميل إلى اختيار الألوان الزاهية والمبهجة مثل الفسفوري والروز.




كما تختار الألوان الترابية في المكياج والتى تبرز جمال عيونها، وتميل إلى وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه بألوان ناعمة تتناسب مع ظهورها.


وتترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها، كما تميل إلى اختيار بعض الصيحات الجديدة في تسريحات الشعر التى تبرز جمالها.
في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور تكشف تغير ملامح جيني إسبر
في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور تكشف تغير ملامح جيني إسبر
في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور تكشف تغير ملامح جيني إسبر
في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور تكشف تغير ملامح جيني إسبر
في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور تكشف تغير ملامح جيني إسبر
في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور تكشف تغير ملامح جيني إسبر
في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور تكشف تغير ملامح جيني إسبر
في عيد ميلادها الـ 40.. 10 صور تكشف تغير ملامح جيني إسبر
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