مين أجمل.. نجمات تألقن بالتايجر أبرزهن ياسمين صبري وشمس

تظهر العديد من الفنانات بالتايجر في مختلف المناسبات وظهرت شمس الكويتية ترتدي جامبسوت تايجر بأسوار باللون الأحمر وخطوط بالأبيض والاسود، علقت على الصورة قائلة "صباح الخيرات".





وتألقت إيمان العاصي بإطلالة جريئة تبرز جمالها مرتدية فستانًا قصيرًا فوق الركبة بتصميم التايجر مكشوف من منطقة الظهر والجوانب.





وأطلت جوهرة فى الصور بإطلالة عصرية أنيقة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام طويلة مصنوعة من القماش الستان أتسمت بنقشة التايجر ، ونسقت معها بنطلون جينز.





وتألقت بسمة بوسيل فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت ببلوزة راقية وفخامة تميزت بنقشة التايجر، واتسمت أكمام البلوزة بأنها فضفاضة وذات تصميم غير تقليدي.





وأثارت ياسمين صبري الجدل بفستان تايجر مجسم، بالإضافة إلى حذاء تايجر لفت انتباه متابعيها على الانستجرام.





شاهد نجمات تألقن بالتايجر أبرزهن ياسمين صبري وشمس ...



