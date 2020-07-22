بالتايجر .. لقاء الخميسي تتألق فى إطلالة رقيقة

تتمتع لقاء الخميسي بأناقة ورقي في اختيار ملابسها، وتحرص على مشاركة صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحظى على إعجاب متابعيها.
وشاركت لقاء الخميسي، صورة جديدة لها عبر تطبيق الانستجرام، بإطلالة بسيطة ، وإرتدت توب تايجر أنيق يبرز جمالها.
ولم تتكلف لقاء الخميسي في اقتناء الاكسسورات واكتفت بسلاسل رقيقة وشنطة يد باللون الاسود المناسب لاطلالتها، واعتمدت على رفع شعرها بتسريحة الكحكة.
ووضعت لقاء الخميسي، لمسات هادئة من الميكب الملائم لبشرتها فوضعت أحمر شفاه باللون الاحمر مع القليل من التنت على وجنتيها.
ولمزيد من التفاصيل اليكم إطلالة لقاء الخميسي على الانستجرام.......
وشاركت لقاء الخميسي، صورة جديدة لها عبر تطبيق الانستجرام، بإطلالة بسيطة ، وإرتدت توب تايجر أنيق يبرز جمالها.
ولم تتكلف لقاء الخميسي في اقتناء الاكسسورات واكتفت بسلاسل رقيقة وشنطة يد باللون الاسود المناسب لاطلالتها، واعتمدت على رفع شعرها بتسريحة الكحكة.
ووضعت لقاء الخميسي، لمسات هادئة من الميكب الملائم لبشرتها فوضعت أحمر شفاه باللون الاحمر مع القليل من التنت على وجنتيها.
ولمزيد من التفاصيل اليكم إطلالة لقاء الخميسي على الانستجرام.......