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فن

بـ فستان جينز مفتوح.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور | شاهد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة لقاء الخميسى , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها ظهرت فيها بفستان جينز مفتوح. 

وكتبت "لقاء" معلقة على الصورة "واحد من الفساتين المفضلة ليا". 

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يشار إلى أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.


"سكر زيادة" تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر.

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