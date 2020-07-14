لقاء الخميسى تشارك جمهورها بصورة جديدة لها على تويتر





علقت لقاء الخميسى قائلة "صباح الهنا".





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يشار إلى أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.





"سكر زيادة" تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر.

صباح الهنا 🌺 pic.twitter.com/jGAx3clXGV — Lekaa Elkhamissi لقاء الخميسي (@LekaaElkhamissy) July 14, 2020