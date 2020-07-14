AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لقاء الخميسى تشارك جمهورها بصورة جديدة لها على تويتر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة لقاء الخميسى صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

علقت لقاء الخميسى قائلة "صباح الهنا".

اقرأ أيضًا:

يشار إلى أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لقاء الخميسي من داخل الحجر المنزلي

لقاء الخميسي تستعيد ذكرياتها في روما

لقاء الخميسي تشعل إنستجرام بصورة جديدة

لقاء الخميسي: "الختان جريمة.. لا لختان البنات"

لقاء الخميسي تشارك جمهورها بصورة جديدة لها عبر إنستجرام

خدوني تاني .. لقاء الخميسي تظهر بفستان ترتر في المغرب

ترشيحاتنا

بشكل عجيب.. اكتشاف آخر سلالة ديناصورات

تقسيط على 20 سنة.. الإسكان تكشف عن موعد طرح كراسة الشروط للوحدات السكنية الجديدة.. فيديو

موقف يحبس الأنفاس.. شاهد أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية

بشعر كيرلي.. شاهد أحدث ظهور لسمية الخشاب عبر إنستجرام

رجل ينتحر في بث مباشر على الفيسبوك.. تفاصيل

هل يجوز إشراك أكثر من شخص في الصدقة الجارية؟.. علي جمعة يوضح

AdvertisementS

مأساة أمل طالبة الدقهلية.. اغتصبت قبل فرحها بأسبوع.. المجنى عليها: عايزة أثبت نسب بنتى.. والمتهم لخطيبها: مش هتنفع ليك ولا لغيرك.. فيديو وصور

فيديو جراف.. الأبناء ضبطوا الأم في أحضان العشيق.. ودماؤه تكشف مفاجأة

مفاجأة.. إرهابي سوري يعترف بتلقي تدريبات على يد عناصر أمريكية

تقسيط على 20 سنة.. الإسكان تكشف عن موعد طرح كراسة الشروط للوحدات السكنية الجديدة.. فيديو

لماذا صرخ زيدان عقب نهاية مباراة غرناطة وريال مدريد؟

خد بالك.. اليوم وغدا آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي.. تعرف على 12 طريقة

دعاء للميت من 10 كلمات يدخله الجنة من غير سابقة عذاب

وسيلة آمنة لمنع الحمل على المدى الطويل.. تعرفي عليها

عمليات التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الفرنسية.. وتحذر من الانسياق وراء الشائعات

الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 3 حالات إصابة وافدة من الخارج

في عيد ميلاد سميرة محسن.. ابن شقيقتها نجم شهير

مصابة بدون أعراض تنقل عدوى كورونا لـ71 شخصا بعد استخدامها مصعد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف يحبس الأنفاس.. شاهد أب يخاطر بحياة طفله من أجل صورة تذكارية

مصابة بدون أعراض تنقل عدوى كورونا لـ71 شخصا بعد استخدامها مصعد.. تفاصيل

عطلة تتحول إلى موقف مفزع.. شاهد لحظة اقتحام دب لسيارة وسط ذعر مالكتها