بإطلالة أنيقة.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور من أحدث جلسة تصوير.









وتألقت لقاء الخميسي فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض، واتسم التصميم بالقماش الشيفون الشفاف الذى زاد من جمال إطلالتها، وقد حمل الفستان توقيع 𝐏 𝐈 𝐊 𝐘 𝐒 𝐓 𝐎 𝐑.









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وانتعلت لقاء الخميسي حذاءً أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الروز، ولم تتكلف فى ارتداء الاكسسوارات ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.









أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على خصلات شعرها البنى المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التى كشفت عن جمال ملامحها.



