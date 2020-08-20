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بالتايجر.. شمس الكويتية في أحدث إطلالة.. صور

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:51 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
نشرت شمس الكويتية صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة جريئة.


وظهرت شمس الكويتية ترتدي جامبسوت تايجر بأسوار باللون الاحمر وخطوط بالابيض والاسود، علقت على الصورة قائلة " صباح الخيرات " .

ومن الناحية الجمالية وضعت شمس الكويتية ميكب بالالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية ووضعت أحمر شفاة باللون الروز.

ولم تتكلف شمس الكويتية في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط رقيق لاكمال إطلالتها الساحرة، وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة.


واليكم صورة شمس الكويتية بالتايجر ....... 
بالتايجر.. شمس الكويتية في أحدث إطلالة.. صور
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