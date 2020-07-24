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مرأة

بـ تاتو جناحات على ظهرها.. شمس الكويتية تتألق بإطلالة ساحرة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:12 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
حرصت المطربة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت شمس الكويتية بإطلالة جذابة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها موجهة كلامها لمتابعيها، قائلة: ‏"‏الطريق الذي أمامك أهم بكثير من الذي تركته لذلك لا تلتفت ‬".

وأبرزت شمس الكويتية رقتها وجمالها، حيث اختارت ارتداء فستان طويل بأكمام طويلة باللون الأسود المنقط بـ الأبيض بتصميم اوف شولدر، وهو ما أبرز من التاتو على ظهرها الذي ظهر على شكل جناحات.

وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا على وجهها، بـ تسريحة الويفي الناعمة، وهو ما تناسب مع  تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.

وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم، وأبرزت جمال عينيها بالآي شادو والاي لاينر والماسكرا والكحل الأبيض .

واختارت شمس الكويتية ان تبرز إطلالتها بارتداء الإكسسوارات؛ فقامت بالتزين بكلية باللون الفضي والنبيتي

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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