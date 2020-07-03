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مرأة

أبيض x أسود .. شاهد | شمس الكويتية بـ إطلالتين مختلفتين تبرزان جمالها

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:23 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
نشرت المطربة شمس الكويتية فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلاللتين مختلفتين تبرزان جمالها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن رأيهم في إطلالتها عبر التعليقات.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها موجهة كلامها لمتابعيها، وقالت : ‏"تتخيلون اول رحلة لي بعد كورونا كيف شكلها ولاي بلد و وش راح اسوي فيها".

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وارتدت شمس الكويتية في الفيديو الاول تي شيرت باللون الأسود المخطط بالأبيض بأكمام طويلة، وفي الفيديو الثاني ظهرت بفستان اوف شولدر باللون الأسود المنقط باللون الأبيض بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رشاقتها.

وظهرت شمس الكويتية بشعر منسدل عبر وجهها بشكل انسيابي وناعم، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

ولفتت شمس الكويتية الأنظار في وضع المكياج؛ واختارت وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الآي لاينر والسموكي ايز و الماسكرا لتبرز  من جمال عينيها.

ولم تتكلف شمس الكويتية في ارتداء الإكسسوارات ؛ حيث اختارت قلادة باللون البني وختام انيق باللون السيلفر يبز من إطلالتها ويكملها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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