أبيض x أسود .. شاهد | شمس الكويتية بـ إطلالتين مختلفتين تبرزان جمالها

نشرت المطربة شمس الكويتية فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلاللتين مختلفتين تبرزان جمالها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن رأيهم في إطلالتها عبر التعليقات.
وعلقت شمس الكويتية على صورتها موجهة كلامها لمتابعيها، وقالت : "تتخيلون اول رحلة لي بعد كورونا كيف شكلها ولاي بلد و وش راح اسوي فيها".
اقرأ أيضا | بفستان قصير.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بهذه الإطلالة
وعلقت شمس الكويتية على صورتها موجهة كلامها لمتابعيها، وقالت : "تتخيلون اول رحلة لي بعد كورونا كيف شكلها ولاي بلد و وش راح اسوي فيها".
اقرأ أيضا | بفستان قصير.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بهذه الإطلالة
وارتدت شمس الكويتية في الفيديو الاول تي شيرت باللون الأسود المخطط بالأبيض بأكمام طويلة، وفي الفيديو الثاني ظهرت بفستان اوف شولدر باللون الأسود المنقط باللون الأبيض بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رشاقتها.
وظهرت شمس الكويتية بشعر منسدل عبر وجهها بشكل انسيابي وناعم، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
ولفتت شمس الكويتية الأنظار في وضع المكياج؛ واختارت وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الآي لاينر والسموكي ايز و الماسكرا لتبرز من جمال عينيها.
ولم تتكلف شمس الكويتية في ارتداء الإكسسوارات ؛ حيث اختارت قلادة باللون البني وختام انيق باللون السيلفر يبز من إطلالتها ويكملها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
View this post on Instagram
تتخيلون اول رحلة لي بعد كورونا كيف شكلها و لاي بلد و وش راح اسوي فيها😂😂😂😂😂
A post shared by SHAMS☀️شمس (@shamsofficial_) on