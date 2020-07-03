أبيض x أسود .. شاهد | شمس الكويتية بـ إطلالتين مختلفتين تبرزان جمالها

حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت

وعلقت شمس الكويتية على صورتها موجهة كلامها لمتابعيها، وقالت : ‏"

تتخيلون اول رحلة لي بعد كورونا كيف شكلها ولاي بلد و وش راح اسوي فيها" .







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