AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اخرسي.. تعليق ناري من شمس الكويتية: لن أكون نعجة في قطيع المسترجلات

الأحد 29/مارس/2020 - 10:27 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
Advertisements
أحمد إبراهيم
تعرضت الفنانة شمس الكويتية إلى هجوم شرس من قبل متابعيها بعد حديثها عن علاقة الرجل بالمرأة وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام والذى كانت تتحدث فيه عن المرأة المغربية والتي تهتم بجمالها وجسدها وهو ما يجذب الرجال إليها. 

وتسبب تصريح شمس في موجة غضب عارمة من جانب النساء اللاتي ترين أن شمس اختزلت علاقة الرجل بالمرأة في جمال الجسد والاعتناء بالنظافة فقط وهو الأمر الذي دفعهم لتدشين هاشتاج شمس الكويتية اخرسي.

وردت الفنانة الكويتية على هذه الانتقادات والهاشتاج الذي نُشر ضدها وقالت: "لن أخرس ولن أكون نعجة في قطيع المسترجلات أنا قلت رأيي بمحاسن الإنسانة المغربية لم أسيء لأحد والمسترجلة الي فهمت غير كذا خذي أدوية". 

وأضافت: "سبتوا كورونا وسويتو هاشتاق فيه 16 ألف تغريدة عشان تفرغون سمومكم يا مسترجلات اللي على رأسه بطحة". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس كلاسيكية.. شمس الكويتية بإطلالة بسيطة على إنستجرام

إبراهيم عطيان يكتب: مثلث برمودا (21)

شمس الكويتية تستعرض جمالها في أحدث إطلالة

ترشيحاتنا

رغم التحذيرات من كورونا.. نجم الزمالك يتجاهل الحجر الصحي بهذه الطريقة

صرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين قبل أول مايو مراعاة لأزمة كورونا

شباب يجبرون ثعبان كوبرا على تدخين السجائر.. شاهد

رد ناري من مدرب حراس مرمى منتخب مصر على اتهامات الحضري

انتحار وزير مالية ألماني تحت قطار سريع.. وكورونا يقترب من ملكة بريطانيا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 132

AdvertisementS

مفاجأة غير متوقعة.. شاهد التموين تكشف عن قرارات جديدة عن البطاقات

الصحة: تسجيل 33 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و 4 وفيات

فى حالة حرجة.. فنانة شهيرة لا تستجيب للعلاج ضد فيروس كورونا.. تفاصيل

صرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين قبل أول مايو مراعاة لأزمة كورونا

محافظ البنك المركزي: 3.5 مليار دولار سنويا تكاليف سفر المصريين للخارج

تراجع أسعار البنزين في مصر الأسبوع القادم.. محافظ البنك المركزي يكشف

طارق عامر: أوفينا بما وعدنا به.. والقيادة السياسية كلمة السر

طارق عامر يكشف لـ أحمد موسى لماذا تم وضع حد يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك

ننشر جداول امتحانات مايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بعد اعتمادها من وزير التعليم

مناشدة عاجلة من البنك المركزي لأصحاب البطاقات الائتمانية والفيزا كارد ..فيديو

وسط اتهامات الصين وأمريكا.. أول تعليق من روسيا على أصل فيروس كورونا

تركيا تسجل قفزة مرعبة في أعداد إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل؟

هنتعشى إيه النهاردة.. سلطة تونة بالبصل الأخضر وموس السلمون المدخن وسلطة بطاطس بالتونة

عود البطل ملفوف.. وصلة رقص لـ هايدي كرم وشقيقتها على تيك توك.. شاهد