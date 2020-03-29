اخرسي.. تعليق ناري من شمس الكويتية: لن أكون نعجة في قطيع المسترجلات

تعرضت الفنانة شمس الكويتية إلى هجوم شرس من قبل متابعيها بعد حديثها عن علاقة الرجل بالمرأة وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام والذى كانت تتحدث فيه عن المرأة المغربية والتي تهتم بجمالها وجسدها وهو ما يجذب الرجال إليها.

وتسبب تصريح شمس في موجة غضب عارمة من جانب النساء اللاتي ترين أن شمس اختزلت علاقة الرجل بالمرأة في جمال الجسد والاعتناء بالنظافة فقط وهو الأمر الذي دفعهم لتدشين هاشتاج شمس الكويتية اخرسي.

وتسبب تصريح شمس في موجة غضب عارمة من جانب النساء اللاتي ترين أن شمس اختزلت علاقة الرجل بالمرأة في جمال الجسد والاعتناء بالنظافة فقط وهو الأمر الذي دفعهم لتدشين هاشتاج شمس الكويتية اخرسي.

وتسبب تصريح شمس في موجة غضب عارمة من جانب النساء اللاتي ترين أن شمس اختزلت علاقة الرجل بالمرأة في جمال الجسد والاعتناء بالنظافة فقط وهو الأمر الذي دفعهم لتدشين هاشتاج شمس الكويتية اخرسي.

وردت الفنانة الكويتية على هذه الانتقادات والهاشتاج الذي نُشر ضدها وقالت: "لن أخرس ولن أكون نعجة في قطيع المسترجلات أنا قلت رأيي بمحاسن الإنسانة المغربية لم أسيء لأحد والمسترجلة الي فهمت غير كذا خذي أدوية".



